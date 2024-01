PODÍVEJTE SE: Fotbalisté Velkého Chvojna jsou bez kabin. Brzy se dočkají nových

U fotbalového hřiště ve Velkém Chvojně zmizely nevyhovující kabiny z osmdesátých let. „Na jaře bychom se měli dočkat nových, mělo by to být modulové buňkoviště. Ale nerad bych to zakřiknul," klepe si na zuby trenér a zároveň srdcař Martin Bílek.

Kabiny ve Velkém Chvojně | Video: se svolením Martina Bílka