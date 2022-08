„Turnaj se vydařil a splnil předsezónní přípravu. Zápasy to byly pěkné. Pro skorotické béčko to bylo druhé utkání po jeho vzniku. Velmi příjemně překvapil i dorost Libouchce, který podával sympatické výkony. Gratulace do Chlumce, který turnaj vyhrál naprosto zaslouženě,“ zhodnotil vše skorotický Karel Walter, jeden z organizátorů.