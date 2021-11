„Vždy jsem něco podobného chtěl. Tady mi to přišlo útulné, jsou tu fajn lidi. Když jsem se dozvěděl, že je k mání, byl jsem rozhodnutý hned. Bez váhání,“ přiznává majitel příjemného podniku Miroslav Panocha. Má za sebou půlroční zkušennost a podle svých slov nelituje.

Vaňovský areál je zajímavý hned z několika důvodů. „Mám vlastní velkou zahradu, a tak jsem rád, že i tady jsem v přírodě. Máme venkovní gril, ohniště, dětský koutek a malé fotbalové hřiště s menšími brankami pro děti. Houpačky, pískoviště, malé lavičky, domeček,“ popisuje areál, ve kterém je často spousta dětí.

Vaňov má hřiště i zázemí kolem něj příjemné. Vedle fotbalistů využívají hřiště třeba rovněž děti, jsou na něm různé akce.Zdroj: archiv„Byl jsem rád, že se tady hraje fotbal a máme prostor pro konání různých sportovních akcí, ve kterých nám svaz vychází vstříc. Dělali jsme i dětský den, rozlučku s prázdninami a letos prvně jsme pořádali pro místní, známé a kamarády sranda mač. Setkal se s velkým ohlasem, proto uvažujeme, že v této začínající tradici budeme pokračovat. Ve vnitřním prostoru hrajeme kulečníkové soutěže,“ říká 34letý šéf, jenž se o podnik stará celoročně.

Místní fotbalisté z TJ Vaňov, kteří hrají druhou okresní třídu, mezi stálé zákazníky a štamgasty nepatří. „Občerstvení si dají, ale v většinou se dlouho nezdrží, protože jsou to sportovci, navíc sem jezdí auty… Ale třeba nyní děláme 13. listopadu po posledním domácím zápase proti Chlumci B dokopnou.“

Panocha má plány, vize a představy. „Už jsme zde měli zapíjení svatby, snažím se zorganizovat zabíječku, probíhají tady rodinné a narozeninové oslavy. Máme country večery a do budoucna bychom chtěli středně menší koncert revivalů. To se bude hodit v zimním období, když už není tolik využívána zastřešená předzahrádka. Pár akcí jsme už zkusili a máme ohledně dalších sportovně-společenských i kulturních akcí do budoucna další zajímavé nápady.“