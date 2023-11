Profesionální hráčskou kariéru sice Lukáš Zoubele kvůli zdravotním problémům ukončil, ani to, ani manažerská práce pro třetiligové Ústí nad Labem by mu ale neměla bránit ve splnění ještě jednoho cíle na úplný závěr působení na fotbalových pažitech. Co na to říká sám Zoubele?