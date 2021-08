Právě poslední jmenovaný celek udolal na svém hřišti nejtěsnějším možným poměrem navrátilce z krajských soutěží, a sice Vaňov. Výhru nad celkem, jenž ještě loni hrál I. B třídu, vystřelil deset minut před koncem Matuščin.

„Určitě hodně cenná výhra, tím spíš, že máme opět na začátku těžký los,“ řekl hrající trenér Přestanova Martin Charvát. „Určitě nám pomohlo, že jsme nabrali nové mladé hráče, takže máme hodně lidí a nepytlíkujeme to ve třinácti, čtrnácti kusech jako dřív. Střídá se hokejově, takže je dost sil,“ vypočítal faktory, které pomohly jeho celku ke třem bodům. „Jinak šlo o vyrovnané utkání, v 90. minutě jsme dostali gól, naštěstí z ofsajdu, takže bych řekl, že jsme byli spíše šťastnější,“ uzavřel.

JISKRA POD NOVÝM KOUČEM ÚSPĚŠNĚ

První výhru slaví také mladý tým Velkého Března, který převzal zkušený kouč Roman Kratochvíl. Jeho výběr sice inkasoval v Chlumci už ve 4. minutě, po zbytek utkání měl ale navrch.

„Sice jsme to otočili až ve druhé půli, ale zhruba od 20. minuty jsme domácí sotva pustili za půlku. Herně je to velice dobré, ale strašně se nadřeme v koncovce,“ vylíčil s tím, že to je ale daň za mladé hráče. „Šance máme, ale špatně to řešíme. Kluci jsou nervózní, nezkušení, neřeší to v klidu, musí se vyhrát. Obranu máme dobrou, ale jsme neproduktivní.“ V příštím kole vyzve Jiskra Přestanov, kde Kratochvíl trénoval řadu let. „Chci vyhrát, ale bude to srdcovka.“

V dalších zápasech zaujala výhra Malečova, jenž udolal gólem v 90. minutě ambiciózní Trmice 2:1. Sebuzín po vyloučení hostujícího Adamce otočil zápas s Neštěmicemi B, které nakonec přejel 7:2, zápas Velkého Chvojna s Libouchcem B se neodehrál, hostující mančaft nesložil dostatečný počet hráčů. O osudu, nejspíše kontumaci pro domácí, rozhodne disciplinární komise.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

II.třída dospělých – 1. kolo:

Tisá – Povrly 3:1 (40. Beneš, 43. Maška, 70. Kudrman – 14. Poborský), Malečov – Trmice 2:1 (20. Hart, 90. Kůstka – 0. vl. Štorc), TJ Chlumec B – Velké Březno 1:3 (4. Drábek – 55. Vichra, 83. Moravec, 89. Pták), Přestanov – TJ Vaňov 1:0 (79. Matuščin), Sebuzín – Neštěmice B 7:2 (10. Burgr, 60. Jakubec, 77. z pen. Ehl, 79. Burgr, 81. Kolátor, 84. Smatana, 88. Kolátor – 27. Bernášek, 57. Sloup), Velké Chvojno – Libouchec B nesehráno