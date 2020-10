/KANONÝR VÍKENDU/ V nové rubrice Deníku Kanonýr víkendu si tentokrát mezi šutéry z Ústecka vystřílel místo 21letý Václav Kršňák ze Slovanu Chabařovice. Ten nastoupil letos poprvé v základní sestavě, čtyřmi góly však hned výrazně pomohl k jednoznačné výhře 9:3 na hřišti Chuderova B.

Václav Kršňák (v modrobílém), FK Chabařovice. | Foto: František Zálewský

Kršňák je kovaný záložník, pozice v útoku je pro něj trochu netradiční. „Nejraději a nejčastěji nastupuji na kraji nebo ve středu zálohy. Teď mi ale trenér říkal, že by potřeboval někoho rychlého do útoku, tak jsme to zkusili,“ nastínil předzápasovou dohodu. „Útočníka jsem hrál asi podruhé nebo potřetí v životě. Že bych se tam přesunul nastálo? To nevím, ale s trenérem jsme to po zápase řešili. Říkal, že teď to byl dobrý tah, který vyšel, takže uvidíme, jak to bude v dalších zápasech,“ usmíval se spokojený střelec.