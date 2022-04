I o svátečním víkendu bylo na programu další kolo obou okresních soutěží fotbalistů. Ve II. třídě se znovu měnil lídr, Velké Březno totiž padlo v Neštěmicích 1:2, do čela se tak po hubené výhře 1:0 nad Libouchcem B vrátil Sebuzín.

Nepříznivě se vyvíjející duel, v němž od 4. minuty prohrávaly, dokázaly otočit Trmice, které nakonec udolaly Přestanov 3:1. Dvěma brankami se na výhře podílel Lukáš Jaroš.

„Před zápasem jsme měli trochu personální problémy, první půle z naší strany nebyla dobrá. Musím říct, že se mi dost nelíbil i přístup některých hráčů, o přestávce jsme si tak museli v kabině dost věcí vyříkat,“ přiblížil trenér Trmic Tomáš Uxa.

„Po změně stran už to bylo lepší, náš problém je ale koncovka. Šance si vytvořit umíme, ale v zakončení nám chybí klid. Přesto jsme nakonec dokráčely ke třem bodům, za které jsme rádi. Určitě to nebylo jednoduché utkání,“ poznamenal. „Jsme šest bodů od čela tabulky, se všemi týmy, které jsou před námi, ještě hrajeme. Pomalu se přibližujeme vytouženým příčkám, chtěli bychom se poprat o postup do I. B třídy,“ nastínil smělé plány.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

II.třída dospělých – 17. kolo:

Vaňov – Povrly 8:0 (3. Cibrík, 9. Cibrík, 14. Cibrík, 14. Berger, 16. Berger, 43. Mudrich, 43. Netolička, 60. Cibrík

Neštěmice B – Velké Březno 2:1 (13. Wajshajtl, 74. Nauš – 73. Studnička)

Sebuzín – Libouchec B 1:0 (9. z pen. Horák)

Přestanov – Trmice 1:3 (4. Semenský – 11. Jaroš, 50. Jaroš, 54. Vávra)

Velké Chvojno – Tisá 2:1 (36. Prexler, 82. Šimák – 77. Beneš)



III.třída dospělých – 13. kolo:

Svádov-Olšinky B – Trmice B 1:15 (43. Šabani – 7. Bláha, 9. Hejský, 22. Duna, 26. Badžo, 32. Duna, 37. Vyleťal, 41. Vávra, 53. Vávra, 55. Vávra, 60. Badžo, 63. Vávra, 64. Vávra, 67. Benáček, 74. Duna, 85. Duna)

Skorotice – Chabařovice B 4:0 (3. Vojtěchovský, 46. Vojtěchovský, 57. Vojtěchovský, 85. Pajkrt)

Valtířov – Lokomotiva Děčín 1:4 (15. Jackel – 44. Murdych, 55. Murdych, 60. z pen. Murdych, 65. Nistor)

Sebuzín B – Brná B 2:3 (60. z pen. Jaroš, 76. Kokoška – 10. Demchenko, 56. Páv, 88. Páv)