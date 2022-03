Víte, že…

… nejlepšími střelci Sebuzína na podzim byli dva hráči? Radek Jakubec a Jan Ehl dali shodně 13 branek.

„Podzim jsme měli parádní. Vznikla tu skvělá parta, která žije i po zápase, zajde spolu na pivo, tuží se i s fanoušky. Na hřišti se kluci nehádají, jsou zhruba plus mínus ve stejném věku okolo pětadvaceti let. Když spolu zůstanou, můžou v dalších letech být ještě lepší,” myslí si sebuzínský kouč. „A myslím, že se ten kádr nerozprchne, kvůli partě spolu chce být,” dodává.

Osobnostmi TJ Sebuzín jsou Petr Burgr, kapitán Andreas Schmidt nebo Zdeněk Kubát. „Já moc jmenovat nechci, protože kdybych někoho řekl a jiného ne, tak bych týmu ublížil. Není tam nikdo, kdo by vyčníval nebo byl utlumený. Jsou tak nějak nastejno. Hlavně si sedli jako tým,” tvrdí Smatana.

V minulosti byl právě on kapitánem Sebuzína, později přešel do role kouče. S některými fotbalisty ještě hrál. Má u nich respekt? „Myslím, že respekt mám. Kolikrát jsem měl chuť skončit s fotbalem, ale kluci řekli, abych s nimi byl dál. A když mluvím v kabině, tak poslouchají. Nějaký respekt tam bude, snad to není tak, že jen dělají, že poslouchají,” směje se kouč.

FOTO: Nabuzený Sebuzín v přípravě porazil 3:1 Svádov, rozhodl už v první půli

Smatana stále ještě hraje za béčko, které je účastníkem III. třídy. „Hraju tam stopera. Říkám, že u áčka se rozčílím, do béčka se jdu zklidnit. Ale ne, to jen tak říkám. Moc se nerozčiluji. Chyby jsou, ale je to v klidu. Nejsou to ligoví hráči, hrají pro srandu, tak se to musí brát.”

V Sebuzíně je fotbal jedničkou, na fotbalový tým se chodí dívat slušné návštěvy. V pěkném prostředí se hraje kopaná pro radost. „Pro kluky je fotbal velkým koníčkem. Sami si vše platí, i soustředění, prostě všechno. Máme v týmu pár fachmanů, tak jsme v době covidu opravili restauraci, klubovnu, udělali jsme si to hezké. Peníze jsme na to získali z příspěvků, jinak nemáme žádné dotace, protože nedisponujeme mládeží,” líčí Smatana.

Honění kondice bylo prioritou

V zimní přípravě Sebuzín prohrál s Černiví 2:4, proti Svádovu ale překvapil a zvítězil 3:1. „Byli jsme i na pětidenním soustředění ve Sloupu, kde jsme nabírali kondici. Síla pro nás byla prioritou. Kádr jsme nerozšiřovali, je nás dost. Tréninky probíhaly dvakrát v týdnu, ale někteří hráči to nedávali, protože studují vysoké školy, mají práce," shrnul trenér Petr Smatana přípravné období.

Přiznává, že finanční stránka je problémem, který Sebuzínu brání v postupu do krajské soutěže. Proto i v případě triumfu v okresním přeboru mužstvo s největší pravděpodobností B třídu vzdá. „Asi zůstaneme. Peníze na vyšší soutěž nejsou, je tam už hodně ježdění, je výrazně dražší. Navíc si v okresu víc zahrajeme. Po sezoně uvidíme. Rozhodně ale nebudeme zápasy pouštět nebo prodávat!”

Sebuzínští by se po posledním kole chtěli polaskat s pohárem pro vítěze, zažít parádní mistrovskou oslavu. „Jsem v Sebuzíně třicet let, nikdy se tu nic nevyhrálo. Takže chceme získat pohár. Kluci už jsou na jaro natěšení!”

První jarní zápas odehraje TJ Sebuzín v sobotu od 13.30 hodin v Neštěmicích.