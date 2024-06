Eduard Bass by měl možná radost. Jeho slavný román o jedenácti Klapzubových klucích více než z půlky napodobili v Sebuzíně, kde nastoupilo šest hráčů z rodiny Kubátů.

Šest hráčů s příjmením Kubát, kteří nastoupili do mistrovského zápasu za béčko Sebuzína proti Mojžíři B. | Foto: Zdeněk Kubát

Zdeněk, Bohuslav, Jaromír, David, Rudolf starší a Rudolf mladší. Nejstaršímu je 52 let, nejmladší nedávno dosáhl plnoletosti. "Šli jsme do toho já, moji dva bráchové, jejich synové a náš bratranec," objasnil složení šestičlenné squadry předseda Sebuzína Zdeněk Kubát, který měl celou akci na starost.

"Ten nápad jsem měl už dlouho, vzešlo to z mojí hlavy. Nejstaršího bráchu jsme registrovali už na začátku sezóny, kdy jsme potřebovali jako nováček v I. B třídě tři pořadatele. K tomu začal hrát jeho syn, a tak mě napadlo, že šest Kubátů v jednom zápase by mohla být zajímavá storka," vylíčil. "Už tak tři, čtyři měsíce jsem to klukům říkal, nakonec jsme hledali jen vhodný okamžik. Ne všichni chodili furt, proti Mojžíři už v závěru sezóny o nic nešlo, a tak jsme se rozhodli to dát právě sem," dodal.

Armu čeká domácí derniéra, v Sebuzíně bude na hřišti šest Kubátů

Akce měla obrovský úspěch, na zápas dorazili nejen všichni příbuzní, pořádný kotel ale utvořili i zbylí fanoušci Sebuzína. "Brácha rozehrával hned první rozehrávku a diváci fandili jako snad nikdy. Během zápasu udělal dokonce kličku a přihrál, takže lidi řvali nadšením, možná víc než kdybychom dali gól," culil se.

Utkání si užil i Rudolf starší, pravděpodobně nejsledovanější persona střetnutí. "Moc jsem si to užil. Fanoušci mě podporovali a já si mohl zahrát společně se synem, což je pro mě nejvíc," svěřil se po zápase. Přitom před ním měl pocity smíšené. "Když mi to kluci řekli, myslel jsem si, že to byla sranda. Jak se ale termín blížil, měl jsem motýlky v břiše. Pak mi kluci půjčili kopačky, brácha chrániče a šlo se na věc," svěřil se.

Změny asi budou, připustilo vedení na jaře trápícího se Sebuzína

Sám přitom fotbal ochutnal naposledy v mládeži. "Hrál jsem ho jako žák, a co táta říkal, tak jsem byl docela dobrej," pravil se smíchem. "Ale pak jsem ze zdravotních důvodů a kvůli škole přestal a už nějak nebyl čas začít. Letos mě brácha registroval abych mohl pomoci s organizací zápasů a vznikla tahle myšlenka," krčil rameny.

Už jen kvůli emotivnímu zážitku by ale klidně pomohl znovu. "Když budou kluci potřebovat, jsem připravenej," odvětil upřímně. "Uvidíme, jak všechno dopadne. Že by béčko mělo málo hráčů se říct nedá, ale určitě to nebude problém zase při nějaké speciální příležitosti," dodal Zdeněk Kubát.

Kuřík přihrává Kuříkovi, Kuřík pálí! Kuříkova jedenáctka přivála výhru

Jedenáct Kuříků a další unikáty

Ačkoliv je šest Kubátů v jednom dresu raritou, mezi rekordmany v Čechách nepatří. A už vůbec ne ve světě. Před dvěma lety nastoupili za rezervu Studence pouze hráči s příjmením Kuřík, z rodiny byl navíc i trenér, vedoucí a hlavní pořadatelka. O podobný zápis se postarali i u našich sousedů, německý tým Niederdorf 09 nominoval do jednoho ze svých zápasů v roce 2017 jen samé Uebachy, v Polsku zase registrovali v Krowici čtyři roky zpět hned 23 playerů se jménem Furgala.