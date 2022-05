Neštěmická rezerva zvládla souboj sousedů v tabulce na hřišti Petrovic, které měly jen o bod méně, až nečekaně snadno a po výhře 5:0 ji od Jiskry dělí už jen jediný bod. „Nebylo to tak snadné, jak se zdá. První poločas byly šance na obou stranách, Petrovice hrály zodpovědně dozadu. Ve druhé půli už jsme soupeře, řekl bych, utahali, byli jsme lepší," hodnotil výhru kouč vítězů František Štěpánek.

Na dostřel zůstal také Sebuzín, který si ale v Malečově pořádně koledoval. Hosté vedli po dvaceti minutách už 4:0, jenže jejich soupeř dokázal do poločasu dvěma brankami korigovat. Ačkoliv si Sebuzínští vzali brzy po změně stran čtyřbrankový polštář zpět, v závěrečné desetiminutovce o něj málem přišli. Domácí totiž stihli hned tři branky, vyrovnat ale nestihli a nakonec padli těsně 5:6.

„Sám doteď nechápu, jak jsme mohli dát tak rychle čtyři gól, ale zároveň ani to, jak jsme mohli tolikrát inkasovat,“ kroutil hlavou sebuzínský Zdeněk Kubát. „Do utkání jsme šli s tím, že na soupeře chceme vlétnout, což se nám povedlo. V úvodu nám tam spadlo snad všechno, do čeho jsme kopli, což bylo až k nevíře. Za stavu 4:0 jsme ale nechali soupeře zbytečně snížit. Ve druhém poločase byla taktika stejná, znovu jsme jim rychle odskočili, ale pak nevím, co se stalo,“ přemítal. „Asi jsme se zbytečně moc zatáhli, bránili, a soupeř si začínal vytvářet čím dál tím víc šancí. V závěru pak postupně dotahoval, v nastavení jsme přežili jejich obrovskou šanci na vyrovnání,“ uznal sportovně. „Bylo to hodně bláznivé utkání, otevřený zápas. Do teď vlastně jeho průběh moc nechápu,“ dodal už s viditelnou úlevou a smíchem na rtech.

Jeho spoluhráči tak odskočili Malečovu na osm bodů a dál drží třetí příčku. „Věděli jsme, že na nás ztrácejí jen pět bodů a v případě porážky by to už dost smrdělo. Výhra nás vrátila na třetí příčku, kde bychom chtěli nejhůř skončit, máme relativně lehký los v závěru, takže bychom mohli být i druzí. Ačkoliv po podzimu jsme pošilhávali po titulu, za to, jak hrajeme na jaře, bychom i druhou či třetí příčku brali,“ uzavřel.

Jediným nesehraným zápasem tak zůstal souboj mezi Velkým Chvojnem a Přestanovem, který nakonec nejspíš vyhraje kontumačně domácí celek Chvojna. „V pátek jsem ještě obepisoval hráče, bylo nás jen devět, tak jsme volali soupeři, že to nejspíš nesložíme, aby zbytečně nepřipravoval hřiště. V sobotu se ale dva naši hráči asi probudili ze zimního spánku, takže nás bylo jedenáct a zápas bychom byli schopní odehrát. Volali jsme do Chvojna, ale domácí už měli jiné plány. Respektujeme to, samozřejmě to jde za námi," řekl hrající trenér Přestanova Martin Charvát, jenž už dříve přiznal, že jeho tým shání jakékoliv nové hráče.

První jarní ztrátu zaznamenaly ve III. třídě Skorotice. Ty sice dokázaly srovnat ve Velkém Březně s místním béčkem ztrátu 0:2, domácí však poslal dvě minuty před koncem znovu do vedení Poláček. Vzápětí ovšem opět srovnal Walter, v penaltách pak vybojovali hosté druhý bod. „Do zápasu jsme nastoupili velice špatně a kdyby svítilo na tabuli po hodině hry 4:0 nikdo by se nedivil. Pak jsme ale zabrali, bylo nás plné hřiště a usmálo se na nás i štěstí. Dva body bereme, mohou mít cenu zlata,“ řekl Karel Walter.

II.třída dospělých – 22. kolo:

Povrly – Chlumec B 2:1 (11. Schick, 64. Poborský – 73. Weber)

Malečov – Sebuzín 5:6 (27. Růžička, 31. Růžička, 80. Kovařík, 85. Křesánek, 90. Růžička – 2. Burgr, 3. Jakubec, 11. Kolátor, 23. Kolátor, 47. Kolátor, 51. Kolátor)

Petrovice – Neštěmice B 0:5 (12. Novotný, 45. Nauš, 69. Wajshajtl, 73. Sloup, 80. Nauš)

Tisá – Vaňov 5:1 (10. vl. Zeman, 16. Kudrman, 42. Dufek, 56. Litovčenko, 69. z pen. Kral – 5. Šimurda)

Trmice – Libouchec B 3:4 (10. Batyi, 39. Vyleťal, 56. z pen. Vávra – 4. Beránek, 42. Vyhnal, 67. Vyhnal, 76. Honsa)

*Velké Chvojno – Přestanov nesehráno, hosté se nedostavili



III.třída dospělých – 18. kolo:

Trmice B – Sebuzín B 6:1 (10. Dang, 20. Duna, 30. Bláha, 40. Duna, 60. Bláha, 90. Dang – 42. Kubát)

Dubice – Valtířov 2:3 (15. Lácha, 25. Sváda – 5. Kratochvíl, 40. Lízr, 89. Kratochvíl)

Velké Březno B – Skorotice 3:3 pen. 3:4 (19. Charvát, 32. Vichra, 88. Poláček – 67. Dušovský, 69. Trejbal, 89. Walter)

Povrly B – Chabařovice B 0:4 (52. Doubek, 85. Doubek, 88. Levinský, 0. Manych)

Brná B – Lokomotiva Děčín 5:2 (2. Bartoš, 4. Demchenko, 25. Bartoš, 34. Demchenko, 45. z pen. Bukáček – 42. z pen. Nistor, 60. Göckert)