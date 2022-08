První jmenovaný vstřelil hattrick, druhý dokonce ještě o gól víc. „V obraně jsme měli trochu problémy, máme hodně zraněných, takže jsme to museli poskládat vlastně úplně od nuly, ale jak už jsem řekl, klíč k úspěchu byl směrem dopředu,“ dodal Uxa.

Sluneta uvidí semifinále futsalového poháru, kdo ovládne ústecké derby?

Trmičtí tak zvládli úvodní duel na hřišti soupeře a rázně vykročili za cílem, který budou mít v týmu, jenž v létě slavil stoleté výročí, už třetí rok po sobě. „Návrat do krajských soutěží je hlavním letošním cílem a uděláme pro to všechno. Dva roky po sobě nám to překazil covid, letos je to pro nás priorita,“ zdůraznil jasně trmický kormidelník.

Hladkou výhru 4:0 si připsaly Petrovice, které připravily nepříjemné uvítání nováčkovi ze III. třídy Skoroticím. Dokonalou Csaplárovu past předvedl Malečov. Poločasovou ztrátu 0:2 s Tisou totiž po přestávce nejprve smazal díky trefám Doskočila a Křesánka, a následně díky další trefě druhého jmenovaného skóre otočil. Pojistku na výhru 4:2 pak natiskl Varga. Jediný gól stačil na výhru rezervě Libouchce, která přetlačila Sebuzín.

Hokejová příprava pokračuje, Ústí i Stadion hrají v týdnu opět doma

Zbylí účastníci, Neštěmice B a Povrly, měli volný los, také III. třída na svůj start čeká, úvodní duely má na programu až o nadcházejícím víkendu.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

II.třída dospělých – 1. kolo:

TJ Libouchec z.s. B – Sebuzín 1:0 (48. Dohnal)

Petrovice – Skorotice 4:0 (5. Klepsa, 7. Mareš, 78. Chrudimský, 86. Klepsa)

Malečov – Tisá 4:2 (55. Doskočil, 68. Křesánek, 78. Křesánek, 86. Varga – 12. Koubek, 23. z pen. Koubek)

Chlumec B – Trmice 5:8 (40. Červený, 54. Lukeš, 64. Malec, 76. Šindelář, 86. Červený – 23. Čisár, 24. Duna, 45. Čisár, 46. Cibrík, 70. Cibrík, 77. Cibrík, 79. Cibrík, 90. Čisár)

Chabařovice – Vaňov 3:1 (28. z pen. Kytka, 49. Šimurda, 80. Kršňák – 16. Šotola)