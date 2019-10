Fotbalisté Chabařovic vyhráli ve Velkém Březně 2:1 na penalty a osamostatnili se na čele tabulky okresního přeboru. Hosté brali dva body všemi deseti, nepozdával se jim ale výkon sudích.

„Zdá se mi dost necitlivé, aby šlágr o čelo okresu mávali na lajně dva patnáctiletí kluci,“ řekl po zápase trenér Chabařovic Lukáš Král. Je pravdou, že 21 letému Walterovi na lajně pomáhali čerstvě sedmnáctiletý Hrabánek, druhému asistentovi Procházkovi bylo teprve v září 16 let. „Čekalo se, že to bude hodně vyhecované a myslím, že v některých momentech to úplně nezvládli,“ dodal v narážce především na červenou kartu pro chabařovického Kršňáka. „Jedna žlutá byla jasná, ale ta druhá rozhodně nebyla. Domácí hráč Kršňáka přistrčil a ten upadl na jiného hráče Jiskry,“ kroutil Král hlavou. Přesto nakonec dva body z Velkého Března bral. „Vzhledem k tomu, že jsme od 42. minuty hráli v deseti, je to určitě zisk.“

„Bylo to hodně bojovné utkání z obou stran. Naše hráče musím pochválit, bylo vidět, že by chtěli zpět do krajské soutěže, bohužel jsme nedali góly a udělali hloupou penaltu, která dostala soupeře na koně,“ hodnotil trenér domácí Jiskry Jiří Ondrka, kterého sice nepotěšila ztráta, ocenil ale skvělou diváckou kulisu.

OKRESNÍ VÝSLEDKOVÝ FOTBALOVÝ SERVIS:

OKRESNÍ PŘEBOR

Chuderov B – Neštěmice B 8:0 (4:0). Branky: Soukup 2, Kratochvíl, Moučka, Krnáč, Jouza, Kuna, Čítek. Rozhodčí: Zeman. ŽK: 1:1. Diváci: 50.

Velké Březno – Chabařovice 1:2 PK (0:1, 1:0 – 4:5 PK). Branky: Rada – Kytka. Rozhodčí: Walter. ŽK: 3:5. ČK: 0:1 (Kršňák). Diváci: 150.

Chlumec B – Trmice 2:5 (1:2). Branky: Červený, Šindelář – Líbal 2, Jaslo, Benáček, Ablizov. Rozhodčí: Prekop. ŽK: 2:1. Diváci: 50.

Velké Chvojno – Přestanov 1:3 (0:0). Branky: Graf – Végh, Žuravský Vegh. Rozhodčí: Kolman. ŽK: 3:2. Diváci: 35.

Petrovice – Povrly 1:2 (0:0). Branky: Mareš – Zajíc (z PK), Dufek. Rozhodčí: Teska. ŽK: 1:1. Diváci: 60.

Malečov – Mojžíř B 1:5 (1:3). Branky: Varga – Pec 2, Kugler 2, Pek. Rozhodčí: Košťál. ŽK: 1:0. ČK: 1:0 (Albrecht). Diváci: 30.

SPK Sever – Sebuzín 7:6 PK (2:4, 4:2 – 5:4 PK). Branky: Turek 2, Macel, Mahycz, Skatič, Horník – Vávra 2, Horák, Ehl, Hudík, Kubát. Rozhodčí: Walter. ŽK: 3:0. Diváci: 80.



III. TŘÍDA:

Telnice – Povrly B 3:4 PK (1:1, 2:2 – 3:4 PK). Branky: Pytloun 2, Burkovec – Kolankiewicz 2, Jozífek. Rozhodčí: Doležal. ŽK: 1:2. Diváci: 30.

Valtířov – Dubice 5:2 (3:1). Branky: Šumplík, Dvořák, Kratochvíl, Kožoušek, Hovorka – Sváda, Žabka (PK). Rozhodčí: Holbus. ŽK: 3:1. Diváci: 40.

Tisá – Brná B 5:4 (1:3). Branky: Feix 3, Burian, Beneš – Drbal 2, Feix (vlastní), Demčenko. Rozhodčí: Vaverka. ŽK: 2:1. Diváci: 145.

Svádov-Olšinky B – Skorotice 3:2 PK (2:1, 0:1 – 3:2 PK). Branky: Přibyl P., Přibyl J. – Walter 2 (1 z PK). Rozhodčí: Překop. ŽK: 0:2. Diváci: 20.

Velké Březno B – Libouchec 4:3 (2:2). Branky: Valenta, Šlaj, Charvát, Pták – Drha, Král, Strádal. Rozhodčí: Doležal. ŽK: 1:0. Diváci: 70.

Lokomotiv Děčín – Chabařovice B 2:1 (2:1). Branky: Miško, Cerman – Krok. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 2:1. Diváci: 60.