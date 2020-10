Oba kluby spolupracovaly především na úrovni žáků, v letech 2017-2019 ale hrálo pod společným názvem i mužstvo dospělých. V pořádání domácích zápasů se obě obce střídaly, zatímco polovina soupeřů tak mířila do Tisé, druhá půlka hrála v Petrovicích, což byla rarita. „„Rozešli jsme se na žádost Petrovic,“ začíná vyprávění nynější předseda Spartaku Tisé Jiří Kolář. „Některým našim fanouškům vadilo, že hráčů z Tisé je v týmu minimum a přesto se obce pořád střídají v pořádání zápasů,“ potvrzuje šéf petrovického celku Rudolf Glaser.

Ačkoliv jde o blízké sousedy, rivaly, dalo by se říct, ve zlém se nerozešly. „Řekl bych, že jsme kamarádi, vzájemně si fandíme. Ta rivalita byla spíše dřív,“ usmívá se Glaser. „Myslím, že rivalita sousedů k fotbalu patří, ale jen na hřišti. Není to takové, jako za minulých let, vzájemně si vycházíme vstříc,“ potvrzuje Kolář.

DOJDE NA DERBY?

Ačkoliv Tisá po rozdělení sestoupila do III. třídy, což je nejnižší soutěž, zatímco Petrovice zůstaly ve II. třídě, brzy možná dojde na jejich vzájemný souboj. Petrovice jsou totiž u dna tabulky, zatímco Tisá by mohla klidně bojovat o postup. „Myslím, že by to bylo skvělé. Máme v soutěži sice Libouchec B, ale to není ono. A podle mého názoru tu takové derby chybí a obě obce by ho uvítaly,“ přemítá Glaser. Kolář souhlasí. „Pevně věřím, že Petrovice soutěž udrží a doufám, že my bychom mohli postoupit.“ Přesto existuje i varianta, že Tisá postoupí, ale Petrovice spadnou. Oba funkcionáři ale věří, že minimálně druhá část predikce se nestane. „Věřím, že derby bude, a že se tak stane ve II. třídě,“ doufá hlavní postava Tisé, která si mimochodem postavila většinu týmu z odchovanců. A ty, co přišli z jiných klubů? „Všechny, kteří hrají za Tisou, považujeme za Tisovské!“ zdůrazní.

A perlička na závěr? Obě obce leží v Krušných horách. Není proto divu, že občas zde fotbal ovládne počasí. Poslední vrtoch předvedlo v květnu 2019, kdy hřiště pokryl sníh. „V květnu už to byl opravdu extrém, ale pamatuji doby, kdy nám tu v září napadlo půl metru sněhu,“ zapátrá v paměti Glaser. „Máme ale v rozpočtu položku, která počítá s případným přesunem do Ústí na umělku.“ „Počasí nás občas potrápí, ale už to není tak hrozné, jako dřív. Podobnou položku ale v rozpočtu nemáme, nicméně máme dobré finanční zázemí a případná změna hřiště není problém. Nicméně doma je doma,“ uzavírá Kolář.