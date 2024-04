„Od nějaké dvacáté minuty jsme to ale měli pod kontrolou. Kdybychom měli trošku lepší finální přihrávku a koncovku, tak bylo rozhodnuto dřív. Skorotice nás naštěstí nepotrestaly, to by se nám hrálo hůř," dodal.

Za vítěze se trefili Kršňák, Levinský, třetí gól hlavní sudí Sůra zapsal do zápisu skorotickému Barvířovi jako vlastní. „Kluky chválím. Každý, kdo šel na hřiště, splnil, co splnit měl. Jsem spokojený se všemi."

Týden po porážce 1:7 na Střekově Slovan oslavil první jarní body. „My tak nějak počítali, že to se Střekovem dopadne tak, jak to dopadlo. Ten bojuje o postup, má tam teď Zoubeleho. Proti Skoroticím jsme se chtěli nastartovat, to se povedlo. Uvidíme, jak to bude dál, v tabulce na tom nejsme nejlépe, máme málo bodů."

Podle Albrechta jeho tým sužuje kromě špatné koncovky také horší defenziva. „Dostáváme hodně gólů. Na to se musíme zaměřit. Podle mě je důležité, aby hráči byli koncentrovaní po celý průběh hry, aby nic nevypustili. I dneska posledních pět minut hráli pod dojmem tříbrankového náskoku. Prostě musí hrát devadesát minut."

V okresním přeboru je rozhodující, jak se družstva scházejí. Tuto pravdu potvrdil i chabařovický trenér. „My když se sejdeme, tak máme určitou kvalitu, umíme hrát vyrovnané zápasy i s favority. Na Střekově jsme se ale před týdnem nesešli. Uzpůsobili jsme tomu taktiku, hráli jsme hodně odzadu. Dařilo se nám, ale postupem času jsme odpadli fyzicky. Jinak je ta soutěž dobrá. Je dobře, že se vrátil Zoubele na Střekov, ten to zvedne. Každý se na něj bude chtít vytáhnout," uzavřel Martin Albrecht.