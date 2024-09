Vytáhlý pětatřicetiletý stoper hrával v mládeži chvíli i v útoku, nyní už ale opět úřaduje v zadních řadách. Z jeho rodinného klanu pochází i Jan Peterka, který aktuálně kope ligu za Duklu. "Sport mám rád. Všechny týmy, kterým fandím, jsou od nás z regionu, takže radost z úspěchu si příliš často neužívám. Většinou je to boj o záchranu v soutěži. Bratranec přestoupil do Dukly Praha, takže fandím dalšímu týmu, který bude hrát spodek tabulky," vtipkoval během rozhovoru.

Od roku 1998 jste v jediném klubu a tím je Svádov. Takoví klubisté se dnes vidí málokdy…

Já si ani nedovedu představit, že bych hrál někde jinde. Mnoho let jsem v Olšinkách bydlel a fotbal ve Svádově je moje srdcovka. Navíc nemám rád změny a nejsem zase tak šikovný, aby se o mě kluby praly (smích).

A opravdu nikdy nebyla ani příležitost ani touha přestoupit někam jinam?

Párkrát mi nabízeli, abych šel hrát jinam, ale nikdy mě to ani nenapadlo.

I v 35 letech stále ještě aktivně hrajete za béčko, jak byste popsal rezervu Svádova a fotbal za ní ve III. třídě?

Je to pro nás především zábava. Zatrénovat si, zahrát si, dát si pivo a zasmát se. V týmu jsou většinou starší kluci. Máme výhodu, že nás mohou doplňovat kluci z dorostu a z A mužstva, protože dneska je těch fotbalistů čím dál méně.

Z dorostu, kde jsme si spolu pár let zahráli, si vás pamatuji jako útočníka, to pořád platí nebo se s věkem pozice změnila?

Většinu života jsem hrál stopera. Tohle byl asi takový chvilkový výstřel na dva až tři roky, kdy mě dali na hrot. Kluci mě docela i trefovali, tak tam nějaké góly napadaly. Pak mě asi přestali trefovat, tak mě posunuli zpátky do obrany.

Která pozice vás bavila víc?

Obě mají svoje, ale pozice stopera mě baví určitě víc. Do někoho pěkně zajet, to mi vždy vykouzlí úsměv na rtech (smích).

A čich na góly z dob, kdy vás kluci trefovali, pořád máte?

Čich na góly je asi pořád stejný. Můj průměr jsou tak tři až čtyři góly za sezónu. Všechny samozřejmě po rozích nebo přímých kopech. Ovšem s přibývajícími kily se mi dopředu chodí stále hůř a rozmýšlím se, zda tam vůbec jít.

Trénuje vůbec béčko?

Béčko chodí na fotbálky dvakrát týdně už několik let v kuse. Je jedno, jestli prší, sněží nebo je 35 stupňů. Vždy se tam někdo sejde a hraje se.

Jste také starostou Střekova, pod nějž spadá i Svádov, není občas těžké být vlastně "nadřazený" klubu, který spadá do vašeho obvodu?

Neřekl bych. O penězích pro sport rozhoduje především magistrát města, to nespadá do kompetence nás jako městských obvodů. Ale i kdybychom o tom rozhodovali, snažím se být vždy nestranný. Takže ve Svádově slyším, že pro klub nic nezařídím, jinde zase slyším, že všechno má jenom Svádov (smích).

Nedávno jsem zahlédl, že jste podruhé oddával na svatbě. Jaké to bylo?

Já se tomu hrozně dlouho vyhýbal. Měl jsem obavu, aby to bylo z mé strany dostatečně důstojné, případně abych někomu nezkazil takto výjimečnou událost. Nakonec mě to hrozně nadchlo a i manželé, kteří měli diamantovou svatbu, byli spokojení. Tohle byl pro mě asi jeden z nejsilnějších momentů.

Máte i nějaké další silné momenty?

Hrozně příjemná jsou narozeninová přání starším lidem, kteří jsou za takovou drobnost neskutečně vděční. Já jsem vždy samozřejmě nejspokojenější, když se dokončí nějaký projekt, rekonstrukce, výstavba. Je za tím pokaždé spousta práce mnoha lidí a jsem rád, když se to dotáhne do zdárného konce.

O minulém víkendu jste musel řešit i nepříjemné věci jako záplavy, které se dotkly také hřiště v Olšinkách…

Když to srovnáme s jinými místy republiky, tak se v Ústí naštěstí téměř nic nestalo. Mnoho lidí nadává, že musí čekat kvůli dopravním omezením v koloně, ale jinak se nás to téměř nedotklo. Musím říct, že povodí to zvládlo skvěle a vlastně nedošlo k žádným škodám. Ve Svádově nám to zaplavilo obě hřiště, ale věřím, že to bude v pohodě a na podzim ještě zápasy doma odehrajeme. Do kabin se voda nedostala. To by pro nás bylo mnohem horší.

Ať nekončíme negativně - viděl jsem vás i na hokeji, basketbale, jste tedy evidentně člověk, který má rád sport…

Je to tak, sport mám hodně rád. Všechny týmy, kterým fandím, jsou od nás z regionu, takže radost z úspěchu si příliš často neužívám. Většinou je to boj o záchranu v soutěži (smích). Bratranec přestoupil do Dukly Praha, takže fandím dalšímu týmu, který bude hrát spodek tabulky (smích). Když Litvínov vyhrál v roce 2015 titul nebo když loni basketbalisté Slunety vybojovali druhé místo v lize, byla ta radost o to větší.

Jak byste ústecký sport zhodnotil jako politik?

Já vidím věci vždycky pozitivně, takže věřím, že se ústecký sport bude zvedat. Volejbal a basketbal jsou v první lize dlouhodobě. Arma teď našla silného partnera ve Viagemu a letos už ten postup do 2. ligy určitě vyjde. Věřím, že i hokej se opět zvedne a brzo postoupí do vyšší soutěže.

Kdybyste nehrál aktivně fotbal, jaký jiný sport byste si vybral?

Mě hrozně baví téměř každý sport, ale žádný mi pořádně nejde (smích). Určitě by to bylo něco kolektivního, vždycky jsem rád v partě. Pravděpodobně by to byl basketbal nebo volejbal.