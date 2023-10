„Bylo nás málo, jen tak jsme to dali dohromady. Potýkáme se s marodkou, do toho kluci dělají v Německu, jiní studují v Praze. Ale brzy jsme díky Martinovi Levinskému šli z jasné penalty do vedení. Pak jsme měli řadu šancí, Jiskra jich měla podstatně méně. Nedali jsme je, tak další branky nepadly. Tyhle tři body rozhodně bereme," měl Bílek důvod k širokému úsměvu.