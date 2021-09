„Padaly mi střely z dálky, které už možná nikdy netrefím,“ culil se autor třech domácích branek. „Tisá nás ale překvapila, na to, že postoupili ze III. třídy, tam mají dost slušně technicky vybavených kluků. Určitě bych je za výkon proti nám pochválil,“ složil poklonu soupeři. „My jsme přes léto posílili, což jde zatím znát.“

Právě Křesánek načal soupeře už v 8. minutě, těsně před půli pak proměnil penaltu. V závěrečné desetiminutovce přidal pojistku Vrána, skóre pak uzavřel opět třígólový hrdina. „Myslím, že jsme byli prostě produktivnější. Poté, co jsme získali vedení, se nám dařilo držet míč a soupeři možná po změně stran došly síly. Odehrál ale dobrý mač, řekl bych, že někteří favorité s nimi klidně mohou ztratit body.“

ODPADLÍK Z KRAJE KONEČNĚ ZABRAL

První výhry se ve 3. kole dočkal také Vaňov. Tým, jenž ještě loni působil v krajské I. B třídě, čekal na první body překvapivě dlouho. Dočkal se jich až v Neštěmicích, kde zdolal místní rezervu 4:2. „Celé se to odvíjí od naší docházky. Netrénujeme, takže fyzička je logicky skoro nulová a i soupeře, které bychom měli přeběhat, jsou v tomto aspektu prostě lepší,“ řekl vaňovský Martin Růžička. „Navíc to byl i první zápas, kde jsme se tak nějak sešli v normální sestavě, takže to je zkrátka alfa a omega našich výsledků,“ nastínil potíže, s nimiž se Vaňov potýká. Nedostatek lidí byl konec konců i jedním z důvodů, proč se tým dobrovolně rozhodl pro sestup z krajské na okresní úroveň.

TŘETÍ TŘÍDĚ VLÁDNE REZERVA BRNÉ

Ve III. třídě vládne Brná B, která ještě nedostala ani gól. Stoprocentní zůstává také rezerva Trmic a Skorotice. Úřadovalo i béčko Sebuzína, které si smlslo na rezervě Povrlů 6:0.

Nejzajímavější zápas ale viděli fanoušci ve Svádově, kde se v dalším souboji béček utkali domácí s chabařovickým Slovanem. Svádov třikrát vedl, hostům se však pokaždé povedlo dorovnat. Trefu Možného smazal bleskově po dvou minutách Levinský, branku Křivana dorovnal Herzina. Byť hned vzápětí vrátil Olšinkám vedení Nesvatba, další rychlá odpověď Rysky poslala zápas do penalt. V nich ale nakonec přeci jen slavil Svádov, byť pouze 2:1.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

II.třída dospělých – 3. kolo:

Petrovice – Povrly 1:1 pen. 3:4 (88. Polák – 66. z pen. Batyi), Malečov – Tisá 4:0 (8. Křesánek, 41. z pen. Křesánek, 79. Vrána, 85. Křesánek), TJ Chlumec, z.s. B – Trmice 6:7 (9. Malec, 32. vl. Nekola, 51. Malec, 53. Lukeš, 56. Formánek, 89. Lukeš – 1. Uhlíř, 3. Vávra, 18. vl. Semerád, 44. Líbal, 61. Uhlíř, 75. Vávra, 63. Polák), Přestanov – Libouchec B 2:4 (25. Gasiorovszki, 40. Végh – 20. Wild, 44. z pen. Šum, 62. z pen. Stehlík, 80. z pen. Stehlík), Sebuzín – Velké Březno 2:1 (36. Kolátor, 61. Jakubec – 57. Pták), Neštěmice B – TJ Vaňov, z.s. 2:4 (54. Bubla, 83. Stukheil – 12. z pen. Zeman, 60. Končel, 65. Zeman, 76. Cibrík)



III.třída dospělých -3. kolo:

Velké Březno B – Trmice B 1:2 (27. Radla – 38. Zopf, 68. Vávra), Sebuzín B – Povrly B 6:0 (2. Kokoška, 18. Kubát, 23. Vodrážka, 55. Vodrážka, 77. Zajíc, 88. Zajíc), Valtířov – Brná B 0:4 (10. Bartoš, 29. Topinka, 36. Bartoš, 44. Demchenko), Skorotice – Lokomotiva Děčín 4:1 (3. z pen. Walter, 44. Kanive, 70. Walter, 85. Dušovský – 62. Beneš), Svádov-Olšinky B – Chabařovice B 3:3 pen. 2:1 (36. Možný, 59. Křivan, 72. Nesvadba – 38. Levinský, 71. Herzina, 77. Ryska)