K fotbalu ho přivedl starší brácha, s nímž nyní válí ve Skoroticích. "Fotbal hraju už od šesti let, a přivedl mě k němu právě Lukáš. Závodně jiný sport zatím nehraju, ale přemýšlím o futsalu," svěřil se mladý šikula.

Jak byste zhodnotil zápas proti Povrlům?

Do utkání jsme šli s tím, že chceme bodovat a nesmíme ho podcenit. I když se soupeř nacházel na poslední příčce tabulky, víme, že každý může vyhrát s každým.

Bydlíte v Povrlech, jaké pro vás bylo utkání proti nim?

Určitě to pro mě bylo takové derby když si vzpomenu, že jsem s těmi lidmi dříve hrál.

Krom Povrlů jste hrál i za Neštěmice. Obojí je u sebe, ale Skorotice jsou na opačném konci města. Proč dojíždíte tak daleko?

Chtěl jsem hrát hlavně se svými bratry, kteří už v tu dobu ve Skoroticích byli, navíc je v tomhle klubu skvělá parta.

Hecujete se nějak s bratry během zápasů?

Jeden druhého spíš podporujeme. Starší má víc zkušeností, a tak se od něj rád něco přiučím nebo si nechám poradit. Mladší hraje III. třídu za béčko, ale jezdíme se koukat a podporovat ho. Hrát se svými sourozenci je skvělé, ale ve Skoroticích jsme něco jako bratři všichni.

Střelecky se vám zatím daří, jste druhý v tabulce střelců, vnímáte to nějak?

Vím, že mi to teď padá. Rád bych vyhrál nejlepšího střelce a určitě bych to pak se spoluhráči oslavil.

A jaká je forma Skorotic? Na nováčka si zatím vedete velice slušně…

Forma Skorotic je zatím úžasná! Myslím si, že na to, že jsme postoupili z nejnižší třídy, je naše současné umístění nečekané.