Kotlík fanoušků sice není nikterak početný, přesto ho nelze přehlédnout. Sídlí totiž tradičně na malém kopečku za jednou z branek hned u vchodu do vaňovského areálu. Upoutává na sebe i velkým transparentem v klubových barvách s nápisem TJ Vaňov, který během utkání vymění za choreo s nápisem Vaňov ultras a zkratkou TK. Ta znamená "Tribuna Kopec" a odkazuje tak nejen na umístění kotle, ale i na slavnou slávistickou Tribunu Sever.

"Jsme z toho nadšení, v kabině to celkem dost řešíme, dokonce jim kluci přispívají i nějakou částkou, kterou si oni přidávají k nákupu vybavení. Ale jinak dělají všechno z vlastní iniciativy, takže vlastně nikdy nevíme, co se bude dít. Každopádně je to paráda a moc si to užíváme, za celý tým bych jim chtěl aspoň takhle veřejně poděkovat," uvedl útočník, jenž se i proti Chvojnu zapsal do střelecké listiny a rozšířil svou letošní bilanci.

NADŠENÍ DOKAZUJE I MERCH

Rýpalové by mohli namítnout, že některé slogany sice nejsou úplně dokonalé či propracované a řada jich je okopírovaných. Stejně tak by se mohli ozvat tací, jimž by se nepozdával velmi mladý věk kotelníků. Jenže…

Fanoušci Vaňova vše vynahrazují nadšením, krom zvukové kulisy z chorálů a bubnů tak doprovází jejich domácí zápasy i pyrotechnika s vítězným ohňostrojem na závěr. Označení ultras, které značí organizované skupiny fanoušků, si pak určitě zaslouží i díky vlastnímu merchi, který pomalu rozjíždí.

K dostání jsou zatím samolepky s motivy TJ Vaňov a Vaňov ultras, během posledního duelu byly poprvé k dispozici i kšiltovky, které se za 150 Kč daly pořídit přímo v kotli. Skupina funguje i na sociálních sítích, během zápasu navíc používá i dron, který natáčí nejen chorea ale třeba i pozápasovou děkovačku.

"Zatím nás podporují pouze na domácích zápasech. Vím, že chtěli uspořádat výjezd do Přestanova, ale nakonec z toho sešlo. Možná to bylo ovlivněné i jejich věkem…," přidal Poborský lehce úsměvnou historku. "Každopádně i tak se jejich podpory nesmírně vážíme. Znají nás jmény, na každého soupeře připraví jiný transparent," pochvaloval si. "Inspirují se u profesionálních fanouškovských skupin, ale je to bomba!"

VAŇOV VÁLÍ

Možná i díky tomu Vaňov zatím šlape. Doma sestřelil dalšího soupeře a po třech zápasech má plný počet bodů a skvělé skóre 19:2. Hattrickem se pod výhru podepsal Vojtěch Budka, zbylé trefy obstarali Zeman, Poborský a Peřina.

"Myslím, že jsme nezačali úplně nejlíp, ale tím, že soupeř není tolik silný, povedlo se nám dát dva góly. Po přestávce i díky vyššímu věkovému průměru hosté fyzicky odešli, takže jsme je přehrávali, ale pořád to nebyla hra, kterou bychom chtěli předvádět. Naštěstí to stačilo," uvedl jeden z špílmachrů domácího celku Jan Šimurda.