Se áčkem jste postoupili do okresního přeboru. Je znát rozdíl oproti III. třídě? Případně jak moc je velký?

Rozdíl určitě je, největší bych řekl hlavně ve fyzické připravenosti týmů. Za postup jsme ale samozřejmě rádi.

Váš tatínek, mimochodem také Karel, Skorotice dříve trénoval. Jak to máte rozdělené nyní?

Trenérem jsem já, táta mi dělá vedoucího, stará se o týmovou kasu, ale do trénování a sestavy se mi neplete.

Stejně jako u Václava Vojtěchovského, jenž byl v této rubrice během jara, se i vás musím zeptat - co vás přimělo k návratu do Skorotic?

Já do Skorotic tak nějak patřím. Vrátil jsem se kvůli kamarádům a skvělé partě. Do toho jsem u nás v klubu vedl zhruba pět let dorosteneckou kategorii.

Jiný tým, kde byste chtěl hrát, není?

Momentálně jiný tým není a v nejbližší době ani nebude. Jsem rád , že se u nás založilo i béčko a máme vždy kam sáhnout, je nás tu opravdu hodně.

A co futsal? Tam jste v minulosti zažil také poměrně dost. Proč jste skončil?

O futsalu jsem začal opět přemýšlet, chybí mi, ale není na to čas. Dělám pouze noční směny, starám se u nás o klub a o A tým. V nejbližší době to vypadá, že se navíc opět vrátím k nějaké mládeži, takže prostoru fakt moc není.

Poslední roky ve Skoroticích byly divoké. Kam se klub posunul od návratu na fotbalovou scénu?

Bohužel jsme na nějaký čas nehráli vůbec, hřiště nám poničili divočáci. Každopádně od té doby, co se areál oplotil, se u nás vše zlepšilo. Začalo se u výboru, do kterého usedli lidé, jimž na tomto klubu záleží. Posbírala se zase nějaká mládež a kromě starších žáků disponujeme všemi kategoriemi. Po loňském postupu se dal dohromady také B tým, jemuž se ke konci podzimu podařilo vyhrát tři utkání v řadě a odlepil se ode dna tabulky.

Platil něco Vojtěchovský za svůj rozhovor během jara? A pokud ano, co bude stát vás?

Venca neplatil za rozhovor nic, do kasy ale přispěl za to, že se stal nejlepším střelcem celé sezóny. Myslím si, že ani já za rozhovor nic platit nebudu (smích).

Jaké jsou ambice Skorotic letos?

Letošní ambice jsme měli jasně dané. Do týmu nepřišel nikdo nový, nechtěl jsem, aby kluci, kteří to tady vybojovali, pak hráli druhé housle. Rozhodně víme, že na čelo tabulky momentálně nemáme, ale chceme se porvat o klidný střed tabulky.