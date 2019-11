Neštěmice – Zápas 11. kola okresního přeboru mezi béčkem Neštěmic a Chabařovicemi zůstal za stavu 5:1 nedohraný. Sudí Tomáš Formánek ukončil zápas kvůli inzultaci.

Chabařovice sice brzy vedly po brance kapitána Culka, domácí ale ještě do půle otočili na 2:1. Po přestávce stihly Neštěmice během 14 minut tři góly a frustrace hostů gradovala. „Nejprve jsem si posunul míč do běhu, soupeř mě ve vápně zfauloval, za což následovala jasná penalta,“ hodnotil Jan Čisár, který sám navýšil z penalty na 4:1. „Pak přišel další gól po pasu za obranu, kdy si Chabařovice myslely, že šlo o ofsajd a já už jen uklízel míč do prázdné brány,“ popsal dvougólový střelec další, podle hostů sporný moment.

To neunesl Václav Kršňák, který dostal za protesty žlutou kartu, což ohodnotil sprostým komentářem na adresu rozhodčího, jemuž nezbylo, než vytáhnout kartu červenou. Následně dostal za protesty červenou kartu i kapitán Culek, v nastalé strkanici pak jeden z hráčů hostů do sudího strčil a ten zápas předčasně ukončil.

„Asi do něj někdo strčil, nevím. Prostě vytáhl píšťalku a ukončil zápas. Říkal jen, že asi zůstane výsledek i střelci,“ pokrčil rameny kanonýr Čisár, jenž si tak vylepšil své statistiky. „Všechno, co je napsáno v zápise, souhlasí,“ reagoval delegát utkání Lukáš Mollinger.

Výsledek 5:1 zatím zůstává v platnosti. „Je to vyšší brankový rozdíl, než případná kontumace 3:0, takže stav i střelci zatím platí,“ uvedl sekretář okresního svazu Michal Kapoun. „Dalšími tresty se bude zabývat disciplinárka,“ dodal.

Výňatek ze zápisu, udělení ČK:



Kršňák Václav: ČK během zápasu, použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků „Ty jsi koště ty zmr**! Hráč opustil HP v klidu.



Culek Michal: ČK během zápasu, použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků „Takhle to vidíš ty vole, jak to dopadá ty vole.“ Směrem k delegátovi utkání přes půl HP křikem pronesl: „To jsem zvědavej, co budeš mít ty vole v tom deníčku napsaný.“ Hráč neopustil HP a dožadoval se vysvětlení udělení ČK, jak hráči č.9, tak i jeho neustálým, obtěžováním R taháním za ruku a že je kapitán a musím mu to vysvětlit za co jsem mu dal ČK.

OKRESNÍ VÝSLEDKOVÝ FOTBALOVÝ SERVIS

OKRESNÍ PŘEBOR

Přestanov – Petrovice 2:1 PK (0:1, 1:0 – 4:3 PK). Branky: Matuščin – Mareš. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 0:0. Diváci: 10.

Trmice – Velké Chvojno 5:1 (3:1). Branky: Duna 2, Šmejkal, Benáček, Melichar – Trojan. Rozhodčí: Vaverka. ŽK: 1:0. Diváci: 35.

Sebuzín – Chuderov B 5:4 (2:2). Branky: Vávra 2, Vodrážka, Vavřička, Džudža – Jouza, Soukup, Jelínek. Rozhodčí: Zeman. ŽK: 0:0. Diváci: 40.

Povrly – Velké Březno 1:3 (0:2). Branky: Pekař – Radla, Valenta. Rozhodčí: Prekop. ŽK: 1:4. Diváci: 50.

Mojžíř B – Chlumec B 6:1 (1:0). Branky: Kašpar 3, Mikeš, Kugler, Schmied – Formánek. Rozhodčí: Liška. ŽK: 0:4. Diváci: 80.

Neštěmice B – Chabařovice 5:1 (2:1). Branky: Čisár 2 (1 z PK), Sloup, Netymach, Pícha (vlastní) – Culek. Rozhodčí: Formánek. ŽK: 1:1. ČK: 0:2 (Kršňák, Culek). Diváci: 50. Nedohráno za stavu 5:1 v 59. min.

SKP Sever – Malečov 4:3 PK (2:2, 3:3, -4:2 PK). Branky: Stakič 2, Mahycz – Chrudimský, Varga. Rozhodčí: Kolman. ŽK: 2:1. Diváci: 40.



III. TŘÍDA

Libouchec B – Valtířov 4:1 (3:0). Branky: Slavka 3, Novák – Sůva. Rozhodčí: Zeman. ŽK: 1:0. Diváci: 40.

Svádov-Olšinky B – Telnice 4:2 (1:1). Branky: Hovhannisjan 2, Franěk, Janouš – Vícha, Pajkrt. Rozhodčí: Doležal. ŽK: 0:2. Diváci: 20.

Skorotice – Tisá 2:1 PK (1:0, 0:1 – 4:3 PK). Branky: Jireš – Feix. Rozhodčí: Formánek. ŽK: 4:2. Diváci: 70.

Dubice – Chabařovice B 0:1 (0:0). Branka: Trux. Rozhodčí: Řízek. ŽK: 2:1. Diváci: 50.

Brná B – Velké Březno B 5:1 (0:1). Branky: Borovec 2, Demčenko, Mikeš, Králík – Charvát. Rozhodčí: Doležal. ŽK: 2:2. Diváci: 30.

Povrly B – Lokomotiva Děčín 1:2 PK (1:0, 0:1 – 2:3 PK). Branky: Siruček – Kasík. Rozhodčí: Zeman. ŽK: 1:1. Diváci: 50.