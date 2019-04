Pozornost poutaly především duely vedoucího Vaňova, jenž hostil čtvrtý Chuderov B, a výjezd Petrovic-Tisé, která zavítala do pátého Sebuzína.

Chuderov ve Vaňově dvakrát vedl díky brankám velezkušeného Petra Fouska, domácí však pokaždé srovnali. V penaltách se pak činili oba brankáři, domácí poslali mezi tři tyče Martina Růžičku a tento tah se jim nakonec vyplatil.

„Spousta hráčů, kteří nyní za béčko Chuderova hrají, přišli právě z Vaňova. Těšil jsem se na odvetu za podzim a zároveň jsem mluvil s oběma týmy, protože jsme určitě nechtěli pokračovat v potyčkách a podobných věcech,“ řekl po utkání trenér Vaňova Miroslav Zeman. „Ukázala se chuderovská zkušenost, každá jejich šance byla nebezpečná. Klobouk dolů i před brankářem Fišerem, protože co on v jeho věku zvládne…,“ pochválil soka i čtyřiapadesátiletého brankáře Chuderova. „Nám se vyplatilo poslat na penalty do branky Martina Růžičku, protože ačkoliv Fišer chytil dvě penalty, Růžička zastavil ještě jednu navíc,“ uzavřel.

Přesto Vaňovští ztratili jeden bod, jejich zaváhání tak mohly využít druhé Petrovice-Tisá, jenže v Sebuzíně prohrály 0:1 gólem z penalty z 87. minuty. „Samozřejmě, že taková porážka mrzí. Bylo to vyrovnané utkání, gól jsme dostali z penalty po nastřelené ruce,“ pokrčil rameny vedoucí klubu Tomáš Kremr.

Ten ale zároveň připustil, že do I. B třídy by Petrovičtí nejspíš stejně nechtěli. „Je málo hráčů, už teď to lepíme ze dvou obcí, tedy z Petrovic a z Tisé, podle mého názoru je účast v okresní soutěži dostačující,“ dodal.

V dalších zápasech se vedlo i béčku Trmic, které zdolalo SKP Sever 2:0 a dotáhlo Tisou na jediný bod. Povrly díky domácí výhře 6:3 nad Přestanovem přeskočily svého soka a v tabulce jim patří šestá příčka. Jarní část zatím vychází i rezervě Chlumce, ta vyloupila tápající Velké Chvojno 3:0. Po gólu si připsali Jan a David Veselí, pojistku přidal Parachin. Béčko Velkého Března ovládlo 4:2 derby ve Valtířově.

OKRESNÍ VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

OKRESNÍ PŘEBOR:

Trmice B – SKP 2:0 (0:0). Branky: Polák, Líbal. Rozhodčí: Bechyně. ŽK: 2:3. Diváci: 30.

Povrly – Přestanov 6:3 (2:1). Branky: Patka, Hajas, Dufek, Kubín, Kava, Ašenbrenér – Levinský 2, Matuščin. Rozhodčí: Navrátil. ŽK: 1:3. Diváci: 40.

Valtířov – Velké Březno B 2:4 (0:2). Branky: Tuzar 2 – Charvát 2, Pták, Fajt. Rozhodčí: Liška. ŽK: 0:3. Diváci: 20.

Sebuzín – Petrovice-Tisá 1:0 (0:0). Branka: Horák. Rozhodčí: Prekop. ŽK: 1:3. Diváci: 50.

Vaňov – Chuderov B 3:2 PK (1:1, 1:1 – 3:2 PK). Branky: Sloboda, Zeman J. – Fousek 2. Rozhodčí: Starý. ŽK: 2:3. Diváci: 100.

Velké Chvojno – Chlumec B 0:3 (0:1). Branky: Veselý J., Veselý D., Parachin. Rozhodčí: Trnka. ŽK: 2:0. Diváci: 30.