Možná klíčovou porážku v boji o přední příčky II. třídy zaznamenaly Petrovice, které padly ve Vaňově 0:1. Jedinou branku utkání zaznamenal domácí Miroslav Zeman mladší deset minut před koncem. „Z naší strany to bylo zodpovědné, bojovné utkání. Myslím, že divákům se to muselo líbit, hrálo se nahoru dolu, šance byly na obou stranách, nebyl to žádný zanďour,“ popisoval střetnutí trenér Vaňova Miroslav Zeman starší. „My jsme během zápasu zahodili několik opravdu dobrých příležitostí, naštěstí nám v závěru vyšla jedna průniková přihrávka, po níž jsme dokázali utkání rozhodnout,“ pochvaloval si kouč, jehož svěřenci na jaře střídají lepší výsledky s horšími.

„Výsledky odpovídají složení, v jakém hrajeme. Tím, že jsme se vrátili do okresní soutěže, a navíc jsme po podzimu byli ve středu tabulky, tak během jara zapracováváme mladé dorostence, kteří dostávají šanci při absenci dospělých,“ vysvětlil.

Obrovský ofenzivní potenciál potvrdil Sebuzín, který po šesti gólech v Malečově nasázel devět branek nebohému Velkému Chvojnu. O trefy se navíc podělilo sedm různých střelců. Volno měly Neštěmice B, jejich soupeř z Malečova totiž k utkání nedorazil. „Utkání béčka se proti TJ FK Malečov neuskuteční. Soupeř nedá dohromady dostatečný počet hráčů. Bohužel řeší odložení v týdnu před utkáním a v nabitém kalendáři mládežnických zápasů není možné utkání sehrát podle snových představ hostujícího celku,“ pověsili Neštěmičtí na své sociální sítě necelých pět hodin před utkáním.

Ve III. třídě zvládly Skorotice doma klíčovou bitvu proti třetím Dubicím. Hosté sice vedli, po postupu toužící domácí ovšem průběh zápasu otočili a zvítězili 2:1. „Nebudu mluvit o fotbale , ale doslova o bitvě, která naštěstí má vítězný konec. Dokázali jsme se vzpamatovat z úvodního úderu hostů a otočili jsme to. Vyzdvihl bych výkon Chotta , který se postaral o kanonýra hostů Gulykáše,“ radoval se po utkání trenér vítězného celkuKarel Walter.