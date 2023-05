Jenže do vedení šli domácí, kteří poté navíc neproměnili penaltu. Ačkoliv za Neštěmice srovnal Lukáš Poborský, gólem do šatny vrátil Sebuzínu náskok Světlý. Po změně stran využil ojedinělé šance z rohu Čapík, hosté si ani přes územní převahu nedokázali vytvořit vyloženější šanci. Až v nastavení korigoval z přímého volného kopu druhým zásahem Poborský, následně ale sudí zápas ukončil.

"Soupeř byl od začátku aktivnější, rychlejší, důraznější v soubojích. Prohráli jsme si to sami nedůraznou hrou, to byl náš největší problém,“ neschovával se za výmluvy autor dvou neštěmických branek.

Boj o čelo ale podle něj stále není ztracený. „Nic to neznamená. Jsou před námi, ale hraje se dál, sezóna ještě nekončí, jsou další zápasy a prohrát může každý s každým. Nesmíme to zabalit, musíme hrát dál naplno a doufat, že si to někde pokazí Sebuzín, stejně jako jsme si to tady pokazili my,“ dodal.

„Z mého pohledu šlo o vyrovnané utkání, soupeř byl ve středu pole jednoznačně lepší, byl hodně na míči, my jsme hráli tradičně hodně na brejky,“ přidal pohled z domácího tábora kapitán Zdeněk Kubát.

„Nedali jsme penaltu, kdybychom zvýšili na 2:0, mohlo to být taky jiné. Naštěstí jsme dokázali reagovat na vyrovnávací gól na 1:1, za stavu 3:1 jsme si pak hlídali náskok a v podstatě jsme soupeře nepustili do žádné loženky. Ten se trefil až v závěru, ale to už nám nevadilo. Řekl bych, že vyhrál spíše šťastnější než lepší, ale pro nás jsou to důležité tři body,“ dodal s úsměvem.