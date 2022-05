Pět branek v jednom zápase je docela dost. Už se vám někdy něco podobného na seniorské úrovni povedlo?

S Chabařovicemi jsem dal hattrick, ale pět se mi jich ještě nikdy nepovedlo.

Který z nich byl nejhezčí?

Já bych řekl, že ten třetí. Aleš Zeman mi přesně nacentroval míč, který jsem uklidil do sítě nůžkami.

Václav Vojtěchovský

Věk: 24 let

Číslo dresu: 2

Post: Útočník

Oblíbený klub: Real Madrid

Oblíbený fotbalista: Ronaldo

Od čela tabulky střelců vás dělí dva góly. Sledujete, jak se vede konkurentům?

Ano, s klukama v kabině na to koukáme, chtěli bychom získat takový „zlatý hattrick“, tedy vyhrát III. třídu a postoupit, získat nejlepšího střelce a zároveň uhájit nejlepší defenzivu celé soutěže.

Vypsal jste nějakou prémii do kabiny, pokud by se vám povedlo tabulku střelců ovládnout?

Něco v plánu mám, ale zatím nechci být konkrétní, nechám si to pro sebe.

Jste odchovancem ústecké Army, vyšší soutěže vás nelákaly?

řív možná, ale teď už ne. Máme ve Skoroticích dobrou partu, s níž se chceme dostat co nejvýš.

A nějaké nabídky vám chodily?

Pár jich bylo, ale vždy jsem odmítl. Hrál jsem tu už v dorostu, takže se dá říct, že je to moje rodná hrouda, i proto jsem se sem vrátil.

Skorotický fotbal neprožíval v posledních letech nejlepší časy, na pár let tu fotbal dokonce zanikl…

Je to tak, hřiště nám v jednu dobu zničila prasata, takže jsme museli hrát rok na jiném hřišti. Pak se to tu oplotilo a fotbal se sem postupně vrátil.

Arma mě vychovala, záleží mi na ní. Sestup je velkým zklamáním, přiznává Němec

Ale zrušil se dorost, zůstalo jen mužstvo dospělých…

To je pravda, ale dost mladých kluků díky tomu teď hraje v áčku. To bychom chtěli co nejvíc pozvednout, Skorotice si to zaslouží.

V době, kdy se tu nehrálo, jste hrál za SKP Sever, mimochodem klub, který už dnes neexistuje. Jak probíhal váš návrat do Skorotic?

Oslovil mě Lukáš Trejbal, s nímž se velice dobře znám, hodně se bavíme. Jsou tu kluci, s nimiž jsem dřív hrál už v dorostu, takže nebyl jediný důvod, proč na návrat nekývnout.

Na koleni máte vytetované číslo 97, což, předpokládám, symbolizuje ročník vašeho narození. Máte i jiná tetování?

S tím číslem máte pravdu. Jinak na druhém koleni mám vytetovanou vážku, která značí sílu a trpělivost.

Hašek: Baví mě práce s lidmi. V Ústí jsem si to užil, hlásí vystudovaný učitel

Proč máte tedy na dresu pro útočníka neobvyklou 2?

To je pozůstatek z minulosti. Dřív jsem hrával stopera, jenže pak mě přesunuli do útoku, číslo jsem si ale ponechal.

Jak se ze stopera dostane člověk najednou na druhý konec hřiště?

Jsem hodně vysoký, takže jsem chodil při rozích na hlavičky a docela mi to tam padalo. Trenér Walter mě pak proto ve Skoroticích zkusil v útoku, a už jsem tam zůstal.

Prý fandíte Realu Madrid, jak vidíte finále Ligy mistrů?

ochopitelně věřím, že ho vyhrajeme!