Hlavně díky vítězi Ligy mistrů s Liverpoolem v roce 2005 se úvodní duel zlínské I.A třídy skupiny A, které Vigantice s Juřinkou ovládly 8:1, proměnil v obrovský svátek a svoji one man show.

Na mimořádnou událost se bude na Valašsku i díky dvěma gólům a třem asistencím Baroše dlouho vzpomínat. Zatímco na běžné zápasy I.A třídy chodí jen skalní fanoušci, v pátek se na legendu českého fotbalu přišlo podívat tisíc platících diváků.

Každý chtěl vidět v akci bronzového medailistu z mistrovství Evropy 2004 a po Janu Kollerovi druhého nejlepšího střelce v historii české reprezentace. Soupeři se ale na hvězdu speciálně nepřipravovali.

„Osobku na něj hrát nebudeme. Nechceme to nijak hrotit. My jsme rádi, že Bary i Renda Bolf hrají. I pro naše kluky je to velký svátek,“ přiznával hostující trenér Zdeněk Hoffmann.

„Bary, ukaž něco,“ řval na svého oblíbence jeden z fanoušků. Legendární forvard na sebe upozornil hned ve 2. minutě, kdy do šance vybídl spoluhráče Pavlíčka. Gól z toho ale nebyl.

Baroš i dál bavil fanoušky a spoluhráče zásoboval přesnými přihrávkami. Očekávaná gólová chvíle přišla ve 35. minutě za stavu 3:1. Vigantická superstar si po přihrávce Paprskáře pohrála s hostujícím gólmanem Škorňou.

Nadšení diváci bouřili, domácí hvězda ale nijak zvlášť neslavila. Naopak, dál si chodila pro míče a pomáhala týmu. „Hrál výborně,“ vysekl poklonu ústřední postavě zápasu kapitán Juřinky Norbert Škorňa.

V té chvíli už nebyl na hřišti René Bolf. Dalšího bývalého reprezentanta, který po dlouhé době nastoupil s Barošem v jednom dresu, vyřadil z boje stehenní sval. „Je to škoda, těšil jsem se, ale jsem rád, že jsem mohl být u toho,“ řekl Bolf.

I bez něj si ale domácí tým s Juřinkou bez problémů poradil. Baroš, kterého soupeři v soubojích šetřili, zářil a bavil také po přestávce. Hned po změně stran se dvěma asistencemi podílel na trefách Křenka, v 71. minutě se trefil podruhé.

„Milan byl naším klíčovým mužem, rozdílovou postavou,“ vyzdvihl trenér Pavel Šturala. Fanoušci i soupeři mu dali zapravdu. Druhá půle se změnila v exhibici. Gólů mohly dát Vigantice víc.