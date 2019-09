„Výsledek a zisk bodů jsou jediné věci, se kterými můžu být spokojený. Ve druhém poločase už to nebylo moc o fotbale, spíš o soubojích, z nichž některé byly za hranou,“ líčil trenér vítězného celku Pavel Sencovici.

„Tohle už nebyl fotbal. Kluci z Opatovic to neustáli psychicky, už od začátku byli podráždění, z toho vyplývaly situace, které rozhodčí vůbec nezvládl,“ dodal.

Ústí, které ještě v minulé sezoně kopalo divizi, bylo v derby favoritem a už v prvním poločase prakticky rozhodlo o své výhře, když šlo do vedení 3:0. Po změně stran vykřesal hostům jiskru naděje Radim Janásek. To ale bylo ze strany Opatovic vše. I když ne tak úplně doslova.

Kapitán hostů Tomáš Klvaňa nesl sporné výroky rozhodčích i tvrdé zákroky Ústeckých těžce. Po jednom z nich v 68. minutě vystartoval po Žingorovi, uštědřil mu hlavičku, načež záložník domácích reagoval dalším úderem.

Oba hráči dostali červenou kartu, Žingor to odnesl zlomeným nosem, Klvaňa ale pokračoval ve svém výstupu. „Po udělení červené karty napadl rozhodčího – držení za dres pod krkem a cloumání,“ uvedl v oficiálním zápise o utkání hlavní sudí duelu Petr Brázdil.

„Klvaňa byl jeden z těch, co byli nervní od začátku. Je pravda, že na něj byly tvrdé zákroky, ale jeho reakce nepatří na fotbalová hřiště,“ komentoval počínání opatovického kapitána Pavel Sencovici.

MRZÍ NÁS TO, ALE MĚLO TO SVÉ PŘÍČINY

Dva a půl kilometru jihozápadně v Opatovicích s počínáním Tomáše Klvani nesouhlasí, polehčující okolností by ale mohl být dle hostů velmi chabý výkon sudích.

„Nechci se k tomu zatím vyjadřovat. Mrzí mě, co se stalo, nedělá se to a nechceme tohle na fotbale předvádět. Mělo to ale nějaké své příčiny,“ naznačil trenér Opatovic Michal Koláček.

Celá estráda měla ve čtvrtek dohru u čtvrteční disciplinární komise. Klvaňovi byla zatím pozastavena činnost. „Ještě to budeme řešit, chceme se odvolat. Nenecháme se takto poškozovat,“ dodal Michal Koláček.