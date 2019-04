Máte za sebou povedenou sezonu. V konečném účtování I. A třídy vám patřila třetí příčka. Sezona se nejspíš nedá hodnotit jinak než úspěšně…

Byla hodně úspěšná a všichni jsme za to byli rádi. Všechno si perfektně sedlo a podařilo se nám vyhrát i zápasy, ve kterých se nám třeba herně tolik nedařilo. Držela nás hlavně pevná defenziva.

Útočník Blanska Dvořák: Hattrick není jen zásluha střelce Přečíst článek › Který moment v sezoně vás nejvíc nadchl a naopak zklamal?

Hodně příjemné bylo, když jsme doma na podzim porazili Poděbrady. Bylo to utkání, ve kterém jsme hráli hodně dobře, bylo povedené. Jinak mě nadchlo každé vítězné utkání a zklamalo naopak to prohrané. Jsou ale momenty, kdy se člověk zaraduje. To je obrovská bojovnost našich hráčů, když někdo dojede téměř ztracený míč nebo podobně.

K týmu jste přišel po pěti kolech, kdy byl odvolán Jiří Ceral. Mužstvo do té doby mělo pouhý jeden bod. Následně jste předvedli krasojízdu. Ohlasy okolí na povedenou sezonu jsou asi jenom pozitivní?

Bylo příjemné rozjet tak úspěšnou sérii. A na jaře jsme na to náramně navázali, ohlasy byly pozitivní. Ale ne pokaždé se dařilo tak, jak bychom si přáli.

Které utkání bylo z vaší strany nejpovedenější a naopak?

Vybrat jedno utkání asi nejde. Těch povedených i těch méně zdařilých bylo několik.



Který z hráčů vás potěšil a který naopak zklamal?

Nezklamal mě vůbec nikdo, naopak výkony hráčů šly podle mne nahoru. A tím pádem výkony mužstva, což je nejdůležitější. A je to jen a jen jejich zásluha, všichni makali nadoraz. Všem patří dodatečně dík za parádní sezonu vyšperkovanou třetí příčkou. To asi nikdo nečekal.

Byla to spíše otázka pro vedení klubu, hráči měli v té době volno. Myslím si, že to bylo téměř jednohlasné, bylo by asi škoda takovou možnost nevyužít. Není totiž snadné postoupit ze žádné soutěže a tahle příležitost byla skvělá.Povedlo se postoupit áčku i dorostu. Je vidět, že fotbal ve Velimi je dobrý. Ambice jsou zatím jen na nadcházející sezonu, chceme být v klidu a nemít starosti se záchranou. Bude to náročná sezona, to si uvědomujeme.

Budete hrát nejvyšší krajskou soutěž, do hráčského kádru jste ale moc nezasáhl. V kabině jste přivítal dvě posily – Lukáše Seiferta a Martina Puka. Oba přišli z Kolína. Tolik věříte stávajícímu kádru?

Hráči předvedli, že jsou schopni vydat ze sebe maximum. Do kádru jsme nechtěli zasahovat příliš, takže si přebor zahrají kluci, kteří si jej vykopali. A obě posily budou velkým přínosem.



Na které zápasy v nové sezoně se těšíte nejvíc?

Čekají nás zase nějaká derby – Vykáň, Poříčany, Kutná Hora a Poděbrady. To budou asi největší taháky sezony. A zároveň hodně těžká střetnutí. Ale snadný zápas nebude žádný.



Nedávno skončilo MS v Rusku. Jak se vám šampionát zamlouval a kdo byl vaším favoritem?

Padaly góly, takže to lidi bavilo. Byly i zápasy, které byly slabší, ale to je normální. Favorita jsem neměl, týmů na vítězství je hodně a vždycky se předvede i nějaký celek, se kterým se tolik nepočítá. Což je dobře.

Na MS bylo poprvé využíváno video. Jak se vám tato novinka zamlouvala a jste pro tuto inovaci ve fotbale?

Myslím si, že video je ku prospěchu věci. Prostě jsou momenty, které nejsou jasné, pak je v pořádku je dobře vyhodnotit. Já jsem pro, je to spravedlivější.



Tréninkový proces jste začali začátkem července. Dovolená nebyla moc dlouhá. Jak jste si užil pár dnů volna?

Já jsem si užil volno skvěle. Odpočinek s rodinou, výlety, ryby a hlavně klid od práce (smích).



S jakým cílem vstupujete do nové sezony?

S cílem nezklamat. Hlavně naše fanoušky a všechny ty, kteří nám aspoň trochu věří. A těm, co nám nevěří ukázat, že máme dobré mužstvo schopné obstát v krajském přeboru. Až sezona ale ukáže, jak na tom jsme.