Hodnocení epizody Kopačák

88 % podle CSFD.cz

Bez kvalitního míče se fotbal zkrátka hrát nedá. A když se partě ze Slavoje Houslice jeden balon za druhým nenávratně ztrácí v místní řece, u níž navíc pravidelně vysedává mírně nervní rybář, který má na fotbalisty pifku, rozhodne se vedení klubu koupit rovnou oficiální míč mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku.

Gólový král Milan. Takhle se Baroš na Euru 2004 prostřílel až na trůn

Památná hláška „máme Roteiro“ s výrazem hrajícího kouče Jirky Luňáka je nezapomenutelná. Leč věc má háček, míč totiž koupí boss Matějka a klub si jej musí střídat s jeho synem, který se s ním jen nerad loučí.

Průšvih nakonec nastane při zápase, když se na popud šéfa má hrát opatrně. A ke všemu si exekuci penalty vymůže gólman Kája, jenž pokutové kopy perfektně kope. Tedy, alespoň to říkal.

O humojné… tedy pardon… humorné situace každopádně nebyla nouze.

Pro unikátní články o Okresním přeboru klikněte v obrázku na kolečko epizody:

Tři nejlepší hlášky podle Deníku

„Co to je oligarcha?“

„Asi něco jako kokot nahoře.“

„Hovorka s tím míčem ještě nepřijel. Asi ještě vylejzá Matějkovi z p*dele.“

„Já se náhodou netrefím, poletí to do potoka a ti Ukrajinci, co tu sedí vedle něj na tribuně, nás vodkráglujou.“