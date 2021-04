Do výkonného výboru, který má nově sedm členů, se totiž dostali hned tři nováčci. Kromě jednatele Huštěnovic Petra Malenovského také Tomáš Stýskal a Radim Krsička.

A právě zvolení mládežnického trenéra Slovácka a předsedy Stříbrnic vzbudilo velký poprask. Důvod?

Volební komise chtěla tyto dva kandidáty před samotnou volbou vyškrtnout, protože podle ní nebyly jejich přihlášky podány v souladu se stanovami a volebním řádem valné hromady. Delegáti svými hlasy nakonec kolegy podpořili, jako bonus je zároveň odměnili svými hlasy, což se nelíbilo především rozhodčímu Zbyňku Vlčnovskému.

Předseda Obsazovacího úseku totiž stejně jako člen Sportovně-technické komise Bedřich Doležal v boji o výkonný výbor neuspěl a v diskuzi jasně řekl svůj názor. Dokonce zvažuje, že hlasování „napadne“.

Předseda František Miko se spíš snažil emoce mírnit, byť ani podle něj nebylo vše fér. „Nevím, jak od nich, ale z mé strany to bylo košer. Za nic jsem neloboval, byť si myslím, že ani jeden z nich neměl být připuštěný. Zůstal jsem ale loajální a nechal rozhodnout delegáty. Sám nic napadat nebudu. Naopak, respektuji rozhodnutí valné hromady, i když nevím, jaký člověk byl zvolen, když neodevzdal kompletní přihlášku a za tři měsíce nedodal prohlášení o bezúhonnosti,“ prohlásil pokračující šéf.

Z dosavadních parťáků mu zbyl jenom předseda Hospodářské komise Čestmír Šátek a předseda Komise mládeže Pavel Franěk.

Jinak ale s novými členy výkonného výboru žádný problém nemá. „Naopak, s každým z nich budu rád spolupracovat,“ tvrdí.

Nová jména jej nepřekvapila. „Počítal jsem, že nějaké změny budou,“ přikyvuje.

Nejdramatičtější byl souboj mezi Krsičkou a Doležalem, ve druhém kole pro mládežnického trenéra a předsedu SK Stříbrnice rozhodl jediný hlas!

Doležal měl naopak smůlu. Kromě něj se do výkonného výboru nedostali zmiňovaný Vlčnovský, David Lukáš ani Radomír Nikl.

„Mě ale nyní spíš zajímá, jak kdo bude pracovat. Každý z nás bude zodpovídat za nějakou komisi a já budu vyžadovat tvrdé plnění. Rozdělím úkoly a budu je kontrolovat,“ prohlásil Miko.

Jenže to asi nebude tak jednoduché. Nováčci Malenovský, Stýskal a Krsička totiž patří do jedné party s Alešem Zlínským, takže pokud se zmiňované kvarteto šprajcne, jen tak něco ve výboru neprojde.

Jak ale všichni shodně tvrdí, chtějí výkonnostní fotbal na Slovácku posunout zase o něco dál, byť současná situace ohledně pandemie koronaviru amatérskému sportu vůbec nepřeje.

„Všichni dobře víme, že nás čeká spousta práce. Pokud ale budeme táhnout za jeden provaz, bude to fungovat,“ věří Miko.

Šestašedesátiletý funkcionář stojí v čele OFS dvě funkční období, tedy osm let. Nyní má před sebou poslední čtyři roky. Důvěra jej potěšila, obdržel 52 z 53 možných hlasů.

„Jsem rád, že zůstávám ve funkci. Je to určité uznání mé práce, že to dělám dobře. Současně ale všichni vědí, že se bude jednat o mé poslední volební období. V něm bych chtěl nejen opět v rámci možností zvelebovat kopanou na Uherskohradišťsku, ale také si hledat a vychovat svého nástupce, zasvětit ho do práce a otevřít mu potřebné pomyslné dveře,“ netají se Miko. „Nějaké zkušenosti stejně jako kontakty mám. Vím, kam zavolat,“ přidává.

Na volební valnou hromadu, která se v úterý odpoledne uskutečnila ve sportovní hale v Uherském Hradišti, byli pozváni zástupci všech sedmdesáti okresních fotbalových oddílů, k uspořádání přitom byla potřeba nadpoloviční většina – tedy 36 zástupců klubů. Nakonec jich dorazilo 56, přičemž antigenními testy prošli všichni.

Na valnou hromadu dorazili i další členové komisí a hosté, v čele s generálním sekretářem FAČR Janem Paulym, který se zástupci fotbalových klubů několik minut diskutoval. Hlavním tématem byly členské příspěvky a dohrání letošní sezony. Pauly už ovšem tak optimistický jako v jiných městech a krajích nebyl.

Revizní komise bude pracovat ve složení Miroslav Bahula, Zdeněk Botek a Pavel Klučka. Další změnou je nový znak OFS Uherské Hradiště, ve kterém už není logo města. „Už jsme ho nemohli používat,“ vysvětluje Miko.

Nový výkonný výbor OFS Uherské Hradiště:

Předseda: František Miko.

Členové: Pavel Franěk (45 hlasů), Radim Krsička (27 ve druhém kole), Petr Malenovský (40), Tomáš Stýskal (32), Čestmír Šátek (36), Aleš Zlínský (36).

Revizní komise: Miroslav Bahula, Zdeněk Botek, Pavel Klučka (všichni 53 hlasů)