Po čase se opět vracíte na Slovensko, kde jste už několik sezon působil. Jak se vaše působení v Seredi seběhlo?

Jelikož jsem už působil na Slovensku čtyři roky, všimli si mojí práce i majitelé ligové Seredi a byli jsme delší čas v kontaktu. Nejdříve jsme se bavili pouze o pozici sportovního ředitele, nakonec jsem i hlavní trenér. Je to takový anglický model řízení klubu. Myslím, že je to nejlepší varianta, pracujete s určitým balíčkem peněz a přivedete si hráče, se kterými chcete pracovat do herního stylu a jste za to zodpovědný.

Sereď je momentálně na sedmé pozici tabulky s devatenácti body. S jakým umístěním byste byl spokojený na konci sezony?

Před sezonou byla cílem první šestka a tím pádem boj o titul. O titul hrát určitě nebudeme, musíme být nohama na zemi a vědět, co v našich skromných podmínkách můžeme dokázat. Ale byl by to obrovský úspěch, kdyby se nám to povedlo, protože bychom už potom hráli s těmi nejlepšími týmy a naši hráči by získávali velice cenné zkušenosti do budoucnosti. Určitě se budeme snažit co nejvíce přiblížit našemu předsezonnímu cíli.

V klubu hrajícím první ligu budete jako hlavní trenér i sportovní ředitel. To pro vás bude nové…

Ano, nová zkušenost. Ale každý dobrý trenér musí být stejně i manažer. V podobné situaci jsem už byl v Michalovcích i Popradě, tam žádný sportovní ředitel nebyl a já jsem řešil vše stejně pouze s majitelem. Myslím důležité sportovní věci.

Čeká vás zase odloučení od rodiny, od domova, od přátel. Jak tohle zvládáte?

Naše práce bohužel obnáší i to, že jste od rodiny a dětí. Když chcete něco v jakékoliv práci dokázat a být úspěšný, musíte obětovat důležité životní věci. Na druhou stranu moje rodina mě vždy obrovsky podporovala v mé kariéře, za což jí patří obrovské poděkování. Vím, že bez jejich tolerance bych tuto moji práci, která mě stále moc naplňuje, nemohl nikdy dělat. Myslím, že manželky a rodiny kolegů trenérů mi dají zapravdu. (smích) Když máme mi trenéři práci, jsme doma nervozní z výsledků, a když přijde období, že bohužel práci nemáte, jsme zase nervózní, že práce není a doma je to dlouhé. (smích) Proto velké poděkování mojí i jiným sportovním rodinám.

Berete si s sebou někoho z Čech? Ať už nějakého hráče, nebo třeba člena realizačního týmu?

Ano. Jako hráče jsem si přivedl Ondru Machuču, odchovance Opavy, který hrál za Slovan Liberec, Jihlavu, Znojmo, Sokolov. Také z Čech přichází velice dobrý kolega asistent Darko Šuškavčevič, bývalý dobrý hráč Slavie Praha, Slovácka a Olomouce, se kterým jsem už spolupracoval ve Znojmě. Jde o velice pracovitého a slušného trenéra.

Jste rád, že jste si mohl svého asistenta vybrat sám?

Víte, po negativních zkušenostech z Baníku Sokolov, kdy mně byl klubem přidělen asistent David Vaněček bez příslušného trenérského vzdělání a hlavně bez lidských férových vlastností, jsem potřeboval kolegu, o kterého se můžu opřít a spolehnout v každé chvíli. Proto byla volba Darka Šuškavčeviče pro mě jasnou prioritou.

Jak dlouho jste byl nyní bez fotbalu a jak jste vaše volno vyplnil?

Musím se přiznat, že kvůli zdravotním problémům, operaci zad a covidu-19, který nám všem znepříjemnil život, jsem byl doma skoro rok. Volný čas jsem trávil většinou doma s rodinou, na zahrádce a v přírodě. V této opravdu "divné covid době" jsem si uvědomil spoustu věcí a asi i změnil názor na určité věci.

Jak jste si užil vánoční svátky a co všechno jste během nich stihl?

Užíval jsem si s rodinou doma a pracoval na hráčském doplnění kádru.

Co byste popřál všem sportovcům a sportovním fanouškům do následujícího roku?

V prvním řadě bych chtěl popřát všem hlavně hodně zdraví, to je v dnešní době nejdůležitější. Také hodně štěstí, vzájemné tolerance, která je poslední dobou na ústupu ze společnosti. Potom také nám sportovcům, abychom měli pro koho hrát a podávat dobré výkony, protože nám všem diváci na stadionech, halách moc chybí. Diváci umí hráče a sportovce podporovat a motivovat k lepším výkonům. A v poslední době si také přeji, aby už ten covid byl na ústupu a zmizel. Abychom zase všichni mohli v klidu žít a cestovat.

František Šturma

Bydliště: Křinec

Narozen: 7. srpna 1972

Zaměstnání: profesionální trenér fotbalu

Znamení: lev

Trenérská kariéra: Křinec, Semice, Mladá Boleslav, Slovan Liberec, Viktoria Žižkov, Zemplín Michalovce, Bohemians 1905 Praha, Arsenal Česká Lípa, FK Poprad, 1. SC Znojmo, FK Baník Sokolov, ŠKF Sereď

Další oblíbené sporty: lyže, kolo, tenis, rybolov

Oblíbené jídlo: ryby

Oblíbené pití: dobré víno

Oblíbený film: české komedie

Oblíbená hudba: podle nálady, Kabát, Karel Gott

Trenérské vzdělávací stáže

2005: Zenit Petrohrad (Rusko) – trenér: Vlastimil Petržela

2007: Juventus FC (Itálie) – trenér: Didier Deschamps

2009: Lazio Řím (Itálie) – trenér: Delio Rossi

2014: Valencia CF (Španělsko) – trenér: Nuno Espírito Santo

2014: Real Madrid CF (Španělsko) – trenér: Carlo Ancelotti