Zůstává ve stejné soutěži, mění však klub. Fotbalový útočník Jihlavy Tomáš Duba v minulé sezoně hostoval ve Velkém Meziříčí, nyní dal přednost nováčkovi MSFL z Nového Města. Zejména kvůli většímu hernímu vytížení. „Cítím, že ve Vrchovině dostanu víc příležitostí hrát,“ říká dvaadvacetiletý střelec.

Tomáš Duba ještě v dresu Jihlavy. | Foto: FC Vysočina Jihlava

Přechody do jiného klubu ve stejné soutěži bývají vždy pikantní, proč jste se tak rozhodl?

Kvůli hernímu vytížení. Za uplynulou sezonu jsem toho moc nenahrál. Samozřejmě to bylo dané i tím, že jsem byl chvíli zraněný, ale i tak si myslím, že jsem mohl dostat víc příležitostí.

Ve Velkém Meziříčí jste byl ve stínu kanonýra Simra, nešlo se přes něj dostat?

Je to těžké, jedná se o zkušeného hráče, který dává góly.



Hodně vás limitovalo zdraví, už je vše v pořádku?

Jsem stoprocentně fit, vše je v pohodě a nic mi nebrání, abych nastoupil.

O váš příchod stál trenér Zeman, se kterým jste se potkal v Třebíči, byl i to jeden z rohodujících faktorů?

Přesně tak, už se známe, mám s ním jen dobré zkušenosti a věřím, že to bude pokračovat.



Tehdy jste pod ním hrál spíš podhrotového útočníka, s ohledem na zranění Dočekala se asi nyní posunete úplně dopředu. Jak vám to svědčí?

Problém to nebude. Navíc jsme se s trenérem bavili, že se klidně můžu přesunout i na ten podhrot.



Herní příprava Novému Městu moc nevyšla. Tým dal ve čtyřech zápasech jediný gól, vy jste vyšel naprázdno, neznervózňuje vás to?

Šance jsem měl a nepodařilo se mi je proměnit, ale i tak jsem v pohodě. Teď se už soustředím na soutěž a doufám, že nějaké góly dám a týmu pomůžu.

Velké Meziříčí má hodně ofenzivní styl, Vrchovina je naopak defenzivnější, co vám víc vyhovuje?

Je to sice jiný styl, ale já mám radši, když mužstvo hraje víc zezadu ze zabezpečené obrany, a vzniká tak možnost brejků.



Máte pro nadcházející sezonu nějakou gólovou metu?

Nezlobil bych se, kdyby se mi podařilo vstřelit deset gólů.



V přípravě jste se mihl v mateřské Jihlavě, byla šance, že zůstanete v A-týmu?

Ne, trénoval jsem s juniorkou a vedení mi naznačilo, že by pro mě bylo dobré, abych někde hrál pravidelně třeba třetí ligu.

Počítáte ještě, že se prosadíte v profesionálním fotbale?

Nikdy není pozdě. Teď doufám, že se mi bude dařit a třeba na sebe upozorním.



V polovině srpna hrajete proti Jihlavě pohár, pro vás to bude asi velká motivace…

Přesně tak, už teď se na ten zápas těším, bude to zajímavé, nikdy jsem proti ní takhle nehrál.