Výhra 3:0 nakonec vypadá jednoznačně, překvapil vás takový výsledek?

Rozhodl především náš výborný výkon. Hráli jsme aktivně, vytvářeli si převahu ve středu pole a nepouštěli Varnsdorf k jeho hře. Celkově to bylo velice dobré utkání, hráči odvedli kvalitní výkony.

Před zápasem jste vzhledem ke své sérii neúspěchů na tomto stadionu prohlásil, že možná bude raději koučovat někdo jiný a vy budete jen sedět, a koukat, jak vyhrajete, splnil jste to?

To úplně ne, ale přiznám se, že spoustu rituálů a dalších zaběhlých věcí, které před zápasem dělám, jsem nyní změnil. Vzal jsem si jiné tričko a jel jsem na zápas jinou cestou.

A přineslo to úspěch…

Samozřejmě, že mě výhra těší, ale před zápasem jsem před kolegy z realizačního týmu plácnul, že pokud tam vyhrajeme 3:0, pozvu je na večeři. Takže budu díky tomuto vítězství finančně trošku lehčí (smích). Je to ale zásluha především hráčů, kteří odvedli opravdu kus práce.

Skončila šňůra tří venkovních zápasů. Máte dvě ligové výhry, ale vypadli jste v poháru, jste spokojený?

Ano. Vyřazení v poháru nás logicky mrzí, ale už jsem říkal, že jsme neodehráli zlé utkání. Měli jsme holt trochu smůly a nedali jsme spoustu šancí. Chtěli jsme postoupit, ale ten herní projev byl dobrý. Navrch máme dvě ligové výhry, to se určitě počítá.

Na druhou stranu v době, kdy jste se chytli i výsledkově, přichází reprezentační pauza. Nezbrzdí vás to?

Na to jsou dva úhly pohledu. Zápasy teď šly hodně rychle za sebou a nebylo moc času pořádně potrénovat. Potřebujeme zase trošku nabrat fyzickou kondici, takže se to zápasové volno hodí. Myslím, že zejména v tom prvním týdnu je to určitě pozitivní a doženeme tréninkové manko.

Dostanou hráči také nějaké volno? Třeba jako odměnu za výhru ve Varnsdorfu?

Volno budou mít v pondělí po zápase a pak dostanou volný víkend. Takový byl původní plán, určitě to není nějaká odměna.