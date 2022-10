Měl to být obyčejný pohárový zápas, v němž nováček I. B třídy vyzval tým z krajského přeboru. Ten nakonec přinesl mnohé, i to, co ve fotbale fanoušek nerad vidí. Po divácky atraktivní šestigólové remízové přestřelce postoupil dál po penaltovém rozstřelu překvapivě outsider.Došlo i na dvě červené karty, po jedné na obou stranách. Řešila se však především ta první, kterou obdržel hronovský Zdeněk Bašta. Jednačtyřicetiletý fotbalista naskočil do vyhecovaného duelu o poločase a v 61. min. se po tvrdém zákroku musel předčasně pakovat do sprch.

VÁŽNÉ ZRANĚNÍ

Problém byl v tom, že hostujícímu Jakubu Nálevkovi způsobil vážné zranění, kvůli kterému musel ihned střídat a podle informací Deníku teď čeká na operaci. Hlavní rozhodčí Pavel Žák v zápise o utkání píše o surové hře a násilném kopnutí soupeře zepředu v nepřerušené hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly.Ve svém vyjádření k červené kartě pak arbitr uvedl toto: „Nálevka postupoval v rychlosti přibližně na polovině hrací plochy směrem k brance soupeře, kdy Bašta šel bokem a s napnutou nohou do souboje o míč. Následně, s použitím nepřiměřené síly, zasáhl koleno stojné nohy protihráče. K Nálevkovi byl ihned po zákroku přivolán ošetřovatel a nosítka, na kterých byl poté odnesen a vystřídán. Bašta si byl vědom svého počínání, omluvil se a v poklidu a bez emocí opustil hřiště.“

Například OFS Rychnov napsal otevřený dopis proti zvyšující se agresivitě na fotbalových hřištích.Zdroj: OFS Rychnov nad Kněžnou

A jak to viděly obě strany? „Byl to brutální faul,“ shodují se hráči Jičína. Jeden z nich hovořil dokonce o totálně likvidačním zákroku. Hronovský tábor to vidí trochu jinak. Podle něj tam rozhodně nebyl úmysl zranit protihráče.„Byl tam úmysl přerušit hru a srážka ramenem, jen jsem proběhl. Ani nevím, že bychom se střetli nohama. On ještě udělal zrovna pohyb doleva, do mé trajektorie, tak byla srážka rameny intenzivnější. Já si myslím, že u toho měl blbě postavení a koleno natočené. Při té intenzitě se to koleno podlomilo, možná i bez kontaktu,“ uvádí ve svém vyjádření sám potrestaný Zdeněk Bašta.

ODVOLÁNÍ NEPOMOHLO

Ten obdržel od Disciplinární komise KFS Královéhradecka nepodmíněný trest na osm měsíců zákazu závodní činnosti, proti kterému se sice následně odvolal, avšak v minulém týdnu Odvolací a revizní komise KFS jeho odvolání nedůvodně zamítla.

„Komise provedla vzhledem k výši uloženého trestu nezvykle rozsáhlé dokazování, na jehož základě shledala rozhodnutí DK jako věcně správné. Došlo k nedovolenému zákroku, za který byla udělena červená karta a jehož výsledkem bylo vážné zranění postiženého hráče. Přestože se jednalo o zákrok v rámci souboje o míč, oba hráči měli smůlu v tom, že došlo ke zranění. Disciplinární řád diferencuje tresty zákazu činnosti právě v závislosti na následku surové hry. ORK shledala, že DK správně podřadila skutek pod § 42 odst. 3 disciplinárního řádu. DK dále uložila trest zákazu činnosti v délce 8 měsíců, tedy zhruba v polovině sazby (ta činí 2 až 18 měsíců), který ORK považuje za přiměřený i vzhledem k délce léčby, kterou si zranění vyžádalo. Přepočteno na počet zápasů, potrestaný hráč vynechá 14 utkání, což taktéž považuje ORK za přiměřené,“ zní v komentáři Jana Staňka, předsedy ORK Královéhradeckého KFS.