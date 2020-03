„Doufali jsme, že budeme fungovat alespoň v omezeném režimu, měli jsme nachystané krizové plány. Výbor ale včera dospěl k rozhodnutí, že do odvolání se veškeré tréninky ruší a areál uzavírá,“ řekl šéftrenér mládeže 1. FC Viktorie Přerov David Chuda. „Osobně bych moc rád trénoval, ale v této situaci si to nemůžeme dovolit. Vytváříme s trenéry individuální plány,“ prozradil kouč.

Během pátku tak klub nařídil všem kategoriím postupně vyklidit šatny, které pak pracovnice s respirátorem dezinfikovaly včetně sprch a dalších zařízení.

„Je nás hodně, ta hrozba nákazy tady je. Hraje tady dvě stě mladých kluků. Dnes ráno jsme vyklidili všechny šatny a po jejich vyklizení jsme začali vše dezinfikovat a uklízet. Pokud bychom se vrátili k trénování, tento proces budeme pokaždé opakovat,“ vysvětlil David Chuda.

Ten by rád s mládežnickými týmy co nejdříve vyběhl na trávníky. Současná stále se měnící situace však příliš optimisticky nevypadá. Je pravděpodobné, že o fotbal na jaře přijdou nejen mládežníci Viktorky.

„Je mi to hrozně líto, ale vidím to skepticky. Pro mě je to osobní tragédie. Od listopadu jsme se chystali na to, že předvedeme s klukama to nejlepší. Makali jsme několik hodin týdne. Teď měl přijít čas, kdy ukážeme, co umíme. Vypadá to, že neukážeme,“ uzavřel Chuda.

O dalším vývoji budou příslušné orgány jednat.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE