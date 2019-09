Sešup mezi amatéry. Házeli nám klacky pod nohy, říká šéf klubu z Prahy

Druhá liga, třetí liga. A teď jen přebor. Ambiciózní plány Olympie, jež před dvěma lety přešla z Hradce Králové do Prahy, vzaly rychle za své. Klub se netajil cílem hrát o špičku druhé nejvyšší soutěže, ovšem ve strahovském vyhnanství vydržel jedinou sezonu a pak raději přešel do Radotína, kde našel skvělé zázemí a přihlásil se do ČFL. Tato anabáze ovšem také vydržela jen rok a opět je vše jinak. Klub odhlásil třetí nejvyšší soutěž a vstoupil do přeboru Prahy.

Olympia Radotín - FK Slavoj Vyšehrad 2:1 (0:0) 5:3 na penalty | Foto: Olympiaradotin.cz

„Přesun do Radotína byl racionálním krokem, který měl být všestranně prospěšný," vysvětluje místopředseda oddílu SC Olympia a ředitel jeho fotbalového úseku Angelos Goulis. „Olympia měla družstvo na profesionální úrovni, Radotín pak mládež a vlastní infrastrukturu," dodává. Klub se chtěl v ČFL stabilizovat a pracovat na návratu do druhé ligy. „Místo věnování se fotbalové stránce jsme ale byli nuceni neustále odklízet klacky, které nám neustále byly z bůhvíjakého důvodu házeny pod nohy," přibližuje Goulis příčiny změn. Pokuta i kompenzační poplatek Olympia měla zaplatit kompenzační poplatek 100 tisíc korun za nedostatečný počet mládežnických družstev, i když už bylo schváleno spojení s Radotínem, který jimi disponoval. „Posledním úderem bylo nedávné zjištění, že pro účast v licenčním řízení pro příští ročník bychom museli zaplatit další pokutu ve výši 150 tisíc, a to konkrétně za to, že jsme v loňském roce v licenčním řízení neuspěli," vypráví Goulis. Docela velká suma, že? I proto se radotínská Olympia rozhodla jinak a raději přihlásila až v pořadí pátou nejvyšší soutěž. „Není únosné bojovat s větrnými mlýny a usilovat o náš cíl v podobě postupu do druhé ligy. Navíc když teď ČFL doplnila béčka s ambicemi na postup," pokračuje. „Museli jsme tak udělat krok zpět. I v přeboru ale pokračujeme v dalším rozvoji klubu. A možná se do vyšších pater zase jednou vrátíme," vzkazuje fanouškům. Po pěti odehraných kolech přeboru má mladý tým okolo zkušeného kapitána Martina Jiránka slušnou bilanci tří výher a dvou proher a v tabulce je čtvrtý.

Autor: Michal Káva