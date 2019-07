Jak hodnotíte průběh přípravy?

Máme za sebou čtrnáct dní, během kterých jsme udělali to, co jsme podle plánu chtěli. Týden jsme byli v Ústí, týden na soustředění v Modré, kde jsme měli výborné podmínky ohledně hřišť. S přípravou jsem spokojený.

Odehráli jste tři utkání s bilancí výhra, remíza a prohra. Jste po výsledkové stránce spokojený?

Výsledky v přípravě nejsou to nejdůležitější, ale říkám hráčům, že je potřeba ke každému utkání přistoupit s tím, že ho chceme zvládnout. Byli to kvalitní soupeři, Bohemians, Dukla a Lubin. Výsledky jsou tak nějak podle našich představ, totéž platí o předvedené hře.

Jak to vypadá se změnami v kádru?

Odchody některých hráčů - Procházka, Nagl, Dvořák – jsme avizovali po skončení ligové sezóny 2018-2019. Z hostování se vrátil Šup do Teplic, jiné odchody zatím v plánu nejsou. Co se týká příchodů, tak jsme zkoušeli hráče na pozici levého obránce a stoperů. Nyní probíhá rozhodovací proces, které fotbalisty si necháme. Jistě víme, že s námi zůstane Fortune Bassey.

Dokážete odhadnout, kdy budete mít jasno o složení kádru?

Zhruba po sobotním zápase s Jenou by mělo být jasno. Zůstane tu kádr, který bude na podzim bojovat za Ústí nad Labem v lize.

Vraťme se k zápasu proti Lubinu. Našel byste na něm i přes porážku dobré momenty?

Utkání jsem sestříhal a ukázal hráčům to, co se mi líbilo. Šlo opravdu o velmi kvalitní fotbal. Soupeře jsme přehrávali, vytvářeli jsme si šance. Pak jsme se dostali pod tlak, soupeř byl lepší. Na tomto utkání mě mrzí jediná věc, rozhodující branku jsme dostali v poslední minutě, což by se nemělo stávat ani v přípravném zápase.