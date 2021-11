Co Hlahol k radikálně odlišnému názoru a následně vede? „Přijde nám, že je svoboda znásilňovaná. Nevidíme světlo na konci tunelu. Chceme, aby stream do celé republiky byl především happeningem za svobodu a proti logice různých opatření,“ tvrdí Tomáš Jarolím, baskytarista Hlaholu.

„Snaha obcházet opatření může vést k dalšímu nárůstu počtu nakažených,“ myslí si však MUDr. Anna Votavová z novosedlické ordinace.

Víte, že…

…očkování kromě Teplic veřejně podpořily ještě fotbalová Sparta a hokejové kluby Motor České Budějovice a Dynamo Pardubice? Jako první v České republice se k podpoře odhodlala Sparta. „Omezení vstupu na stadion pro neočkované chápeme také jako vyjádření respektu ke zdravotním sestřičkám, saniťákům, lékařům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Skončila doba, kdy jsme si jejich práce a nekončící dřiny při práci s lidmi na jednotkách intenzivní péče vážili? Pamatujeme si, že jsme v tomto období minulého roku museli hrát bez fanoušků na tribunách. Ve srovnání s tím máme nyní možnost organizovat zápasy pro tisíce našich příznivců. To je významný posun, k němuž přispělo právě očkování,” uvedl na svém webu populární klub z Letné.

Hlahol si naplánoval zahrát v hudebník klubu Knak v sobotu 27. listopadu, své vystoupení chce streamovat pro fanoušky, které má po celé republice. Očkovaným bude prodávat vstupenky na místě, neočkované bude do sálu pouštět jako „kompars na natáčení livestreamu a videoklipu.“ Podepíše s nimi smlouvu o dohodě provedení práce a zároveň jim poradí, jak se po právní stránce vyhnout případným potížím ohledně porušování nařízení. Nezastaví ho prý ani případné zrušení veřejných akcí.

„Pro mě je akce Hlaholu svérázným způsobem prezentace odlišného názoru na současná opatření. Chápu, že naše společnost prožívá složité období, kdy se neustále přetlačují různé názorové proudy a leckdy není žádná volba nebo opatření bezvýhradně správné. V tomto případě mi ale chybí více porozumění, a to oběma směry, vzájemný respekt, lidskost a úcta,“ mrzí náměstka primátora města Teplice přístup hudebníků. Snahu klubu ze Stínadel naopak kvituje. „Já jsem určitě zastáncem očkování, protože věřím moderní medicíně a jejím přístupům, věřím lékařům, vědcům a všem zdravotníkům.“

BOJÍ SE TOTALITY

Jarolím se snaží sobotní podnik ospravedlnit. „Zažili jsme dobu přehrávek, kdy jsme neměli svobodu. Jsme na znásilňování svobody alergičtí. Zažili jsme komunistickou totalitu, nechceme zažít zdravotnickou totalitu. Víme, že na covid umírají lidé, ale pokud je situace taková, že do hospody můžou přijít očkovaní a být přenašečem nákazy a zároveň je může obsluhovat neočkovaný číšník s testem, tak to nedává logiku. Těch nelogických nařízení je víc. Vadím nám i to, že na pandemii vydělávají různé společnosti, politici, živí se na ní média. Bude to zkrátka taková rebelie proti současné situaci,“ vysvětluje Jarolím pohnutky pořadatelů. „Víme, že dáváme svou hlavu na špalek, že se najde spousta lidí, kteří nás odsoudí,“ dodává.

Jarolím: Komu pandemie slouží?

Není to podpora neočkovaných, ani dehonestace očkovaných. Náš ideál je, aby každému zůstala volba svobodného rozhodnutí. Nechceme, aby to bylo třeba jako v Rakousku, aby nebyla nastolena zdravotní diktatura, aby nebyla možnost nemít právo volby. Pokud se někdo bojí nemoci, ať se nechá naočkovat, respektujeme to, je to jeho výsostné právo. Chceme, aby byli respektováni ti, kteří věří svému zdraví, své imunitě. Zkrátka už nechceme totalitu. Nejsme dvacetiletí kluci, jsme padesátiletí chlapi, kteří mají na věc svůj názor. A chceme, aby si každý mohl říkat svůj názor. Já vyrostl v době, kdy můj strýček za to, že řekl názor, skončil v blázinci. Vrátili nám ho pak jako zlomeného člověka. Víte, válka a pandemie se dějí ve chvílích, kde se to mnoha stranám hodí. To je náš názor. Ptáme se - komu pandemie slouží? A proti tomu bojujeme. Mám kolem sebe odborníky z medicíny, kteří mi rozporují to, co se děje. Vyzýváme ty, kteří přijdou na naší akci, aby byli zodpovědní. Pokud by jim bylo špatně, tak ať zůstanou doma.

Tomáš Jarolím, který mimochodem v dávné minulosti pracoval v FK Teplice jako tiskový mluvčí, se na rozdíl od doktorky Votavové nebojí, že by se během sobotní akce nákaza rozšířila a lidé s covidem poté ještě víc zahltili nemocniční systém. „Tady se nehraje o naše zdraví, ale o svobodu. Nechceme se nechat vydírat tím, že kvůli nám někdo umře. Nevím, proč by se zodpovědnost měla házet na nás.“ Štábl ale jeho názor vyvrací fakty. „Pravidelně se dostávám k statistkám z nemocnic, v těžkém stavu jsou z drtivé většiny neočkovaní.“

NEMOCNICE DĚKUJE

Na Stínadlech složitost situace berou vážně. Po vzoru hokejového Motoru České Budějovice nabízejí zadarmo vstupenky na nejbližší domácí zápas těm, kteří se v Nemocnici Teplice nechají proti nevyzpytatelné nemoci očkovat. Především pak apelují na veřejnost, aby pomohla zlepšit situaci právě očkováním. „Vnímáme, že očkování je jednou z mála cest, jak zabránit zaplňování nemocnic, kvůli čemuž poté hrozí také další uzavírání sportovních akcí, což si nikdo z nás nepřeje,“ říká za FK Teplice Martin Kovařík.

„Jsme moc rádi, že se FK Teplice rozhodl takto motivovat nejen příznivce klubu, ale všechny obyvatele Teplic a okolí,“ kvituje aktivitu fotbalového klubu ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice MUDr. Tomáš Hrubý. Stejný pohled má novosedlická praktická lékařka Anna Votavová. „V této fázi epidemie je snaha FK Teplice velice chvályhodná. Snad přesvědčí některé váhající fanoušky. Obcházení opatření v některých klubech a fitness centrech se děje především kvůli finančnímu profitu.“

COVID? SPÍŠ BYZNYS

Jarolím ale upozorňuje, že Hlahol má pro pořádání kontroverzní akce jiné pohnutky. „My finance, které nashromáždíme v rámci darů na livestreamu, věnujeme na podání žalob na pana Prymulu, Maďara, Smejkala a další. V pozadí všech opatření a nařízení totiž existují jednotlivci i společnosti, které na této situaci nadstandardně profitují. Mnoho z nich je součástí systému, který tuto situaci a možnosti spoluvytváří z pozice zodpovědných úředníků, či politiků nebo odborné veřejnosti. To považujeme za nepřípustné.“

Ani tato slova Votavovou a další nepřesvědčí. „Podle mě je obcházení opatření v dnešní době až trestuhodné, i když je jakkoli zaštiťováno vzletnými frázemi.“ Podobného názoru je i Štábl. „Je to o osobní zodpovědnosti. Lidi nechtějí, aby byli nějak omezovaní, ale svými činy omezují jiné. A pokud je o zdraví, je jejich jednání o to víc nezodpovědnější.“

Komentář Františka Bílka: Teplice ukázaly odvahu, protest je falešným hrdinstvím



Jako plivnutí do tváře všem zdravotníkům, kteří bojují o životy covidových pacientů, vnímám akci skupiny Hlahol. V době, kdy jdou čísla nakažených znovu prudce nahoru a nemocnice začínají být plné o život bojujících lidí, se pouští do projektu, který je rebelií proti vládním opatřením, jež cílí na neočkované. Ani mně se řada vládních kroků nelíbí, často jsou chaotická, nelogická a tím pádem i nedůvěryhodná. V tom s panem Jarolímem a těmi, kteří se proti nim bouří, souhlasím. Také s baskytaristou Hlaholu nacházím shodu v tom, že je potřeba snažit se upozorňovat na vše, co se kolem pandemie děje především slušnou cestou. Ono přirovnání k plivnutí do tváře jsem si ale neodpustil, i když jakkoli chápu obavy skupiny lidí z „utahování šroubů“ diktatury, která podle jejich mínění znásilňuje svobodu. Jarolím a někteří další anitvaxeři jsou poznamenáni komunismem, v chaotických krocích vlád všech zemí světa vidí nejen byznys, ale i spiknutí, návrat ke starým pořádkům, kdy mocní chtěli mít kontrolu nad vším a nad všemi. Podobně smýšlejících lidí znám několik. Nelze jim mít jejich názor za zlé, v době komunismu mohli prožít nejedno příkoří. Nyní ale nejde o naši svobodu, ale o naše zdraví. Fakta z nemocnic jsou jasná, ve vážném stavu tam leží především neočkovaní. Vakcína zákeřnou nemoc prokazatelně oslabuje, chrání před těžkým průběhem. A jak správně říká vedení FK Teplice, je nyní cestou, jak se z průšvihu vymotat. Jsem rád, že fotbalový klub ze Stínadel jako jeden z prvních veřejně nabádá veřejnost k očkování. Nebojí se, že od lidí s opačným názorem sklidí kupu urážek, byť se stává snadným terčem. Je mnohem odvážnější risknout takové „nebezpečí“, než nezodpovědným chováním vystavit sebe a skupinu svých příznivců riziku, při kterém jde o zdraví. Dokazování svobody obcházením nařízení je z mého pohledu sobeckým počinem, falešným hrdinstvím, byť je de facto demonstrací jejich nelogičnosti. Snažím se pro Hlahol a všechny, kteří nejdou cestou očkování najít pochopení, ale v kontextu alarmující situace, při které jde o život velkému množství lidí a také o budoucnost dětí, se s podobným počínáním neztotožňuji.