Zákrok Cedidly? Není to zákeřný hráč, nechtěl Ewertona zranit, tvrdí Hrubý

„Tolik červených karet mě hodně překvapilo, to bych opravdu nečekal,“ podivoval se někdejší důrazný stoper Milan Fukal. „Na druhou stranu ty zákroky byly někdy až brutální a rozhodčí po právu sáhli po červené kartě,“ přiznal.

Ve čtrnácti z šestnácti týmů se už červenal alespoň jeden fotbalista. Čistý štít zatím mají jen Mladá Boleslav a Liberec.

Návrat do minulého století

Během pár týdnů byli fanoušci svědky několika brutálních faulů na červenou. Exemplární případy? Hned v prvním kole Jan Kuchta šlápl libereckému brankáři úmyslně na hlavu. Letní sparťanská posila vyfasovala kromě červené karty i stopku na pět utkání. Podobný rudý zákrok předvedl i Jan Silný ze Zlína.

Mimochodem, právě „Ševci“ jsou hodně nabroušení. Z pohledu červených karet jsou nejzákeřnějším týmem. V pěti kolech přišli hned o tři hráče. A to Martin Cedidla, který nevybíravým zákrokem zezadu zranil Ewertona ze Slavie, dostal od rozhodčího jen žluté varování. Až po utkání přišel disciplinární trest.

Dozvuky brutálního faulu: Trpišovský spílal rozhodčím, trest už je na světě

Podle bývalého reprezentanta a opory Sparty jsou hráči k sobě bezohlední. Zároveň rozhodčí nastavili přísnější metr. „V minulé sezoně se pozornost veřejnosti a klubů soustředila na rozhodčí. Myslím, že i z toho důvodu tolik vylučují,“ přemítal Fukal. „Neřekl bych, že se začalo hrát tvrději, ale ty zákroky jsou brutálnější a jsou rovnou na červenou.“

Faul Romana Květa z Bohemians:

Zdroj: Youtube

Svou roli hraje i přemotivovanost. „Hráči chtějí získat balon za každou cenu a zdraví je až na druhém místě.“ Pokud by se z toho měl stát trend, český fotbal by se vrátil do minulého století. „Některé zákroky byly opravdu za hranicí, připomínaly devadesátky, osmdesátky, kdy se šlo do souboje hlava nehlava, trefili jste hráče i s balonem, a někdy jen hráče.“

Někdy rozhodčí i chybuje

Komise rozhodčích má od začátku sezony po každém víkendu plno práce. Někdy ale dojde i ke korekci verdiktu ve prospěch faulujícího hráče. Jako v nedělním šlágru Brna se Slavií.

Sudí Tomáš Klíma totiž nesprávně vyloučil Aihama Ousoua. Slávistický stoper uviděl za strčení do Musy Alliho žlutou kartu, po zásahu VAR a zhlédnutí opakovaných záběrů však Klíma původní verdikt překvapivě změnil a pro hostujícího obránce tak utkání předčasně skončilo. Ousou podle rozhodčího zmařil zjevnou gólovou šanci.

Zákrok jako na Čecha. Experti viní Kuchtu z úmyslu. Měl by přijít tvrdý trest

„Za takový zákrok jsem červenou nikdy neviděl,“ žasnul slávistický trenér Jindřich Trpišovský, jehož tým ale zápas zvládl a jasně vyhrál 4:0.

Červené karty:

Zlín 3

Hradec 2

Žluté karty:

Hradec 19

Jablonec 14

Zlín 14

Ostrava 14

Pardubice 13

Fauly:

Teplice 72

Olomouc 71

Mladá Boleslav 69

Ostrava 69

Zlín 69

Komise rozhodčích den po utkání dala Trpišovskému za pravdu. „Faulující hráč byl sice posledním obráncem a útočící hráč by postupoval sám na brankáře, ale vzhledem tomu, že útočník byl blízko brankové čáry a na brankáře by šel z nevýhodného úhlu, žlutá karta za zmaření slibně se rozvíjející akce by v tomto případě byla dostatečným trestem. Z hlediska posouzení se pro rozhodčího i VAR jedná o složitou situaci,“ uvedla komise rozhodčích.

Slavii to ale nepomůže. Navzdory nesprávnému vyloučení se Ousou pravděpodobně jednozápasovému trestu neunikne. Disciplinárka totiž obvykle „omilostňuje“ hráče jen v případě, že by si rozhodčí fotbalisty spletl nebo by se zákrok vůbec nestal.

Největší flastry české ligy? Kweukeho kriminál, Švancarovi vyhrožovali soudem

Fukal věří, že červených zákroků ubude. „Hráči by si měli uvědomit, že jde v první řadě o jejich zdraví. Fotbal je jejich živobytí a může se to stát komukoliv. Měli by se na to zaměřit v přípravě na utkání,“ nabádal Fukal, který strávil šest let v Bundeslize. „Je dobře, že rozhodčí nasadili nějaký metr, aby hráče chránili. Jen si to musí uvědomit i sami hráči.“