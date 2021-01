Úvodní tři minuty patřily spíše hostům. První střelu na bránu ale v 5. minutě vyslal po faulu na Mészárose z přímého kopu domácí Čolič, trefil však jen gólmana Grigara.

To v 15. minutě byl teplický Vondrášek po Moulisově zkráceném rohu gólu blíž, hlavou ale u zadní tyče mířil z kroku vedle tyče.

Pět minut na to udeřilo Dynamo: Mršič kopal roh, gólman Grigar míč ve vzduchu neudržel a číhající Taloviera hlavou zblízka nezaváhal – 1:0!

Hosté ve snaze vyrovnat se tlačili dopředu a měli i několik slibných příležitostí. Ve 35. minutě Moulisovu střelu Vorel vyrazil a Radosta z dorážky překopl. Obrovskou příležitost dvě minuty poté měl Řezníček, z několika kroků ale v pádu mířl trestuhodně nad bránu.

Zatímco konec první půle patřil Teplicím, ta druhá začala pro hosty zle, když Radosta ve vápně srazil Čoliče. Ten v týdnu kopal už třetí penaltu a stejně jako s Pardubicemi i Příbramí i včera ji suverénně proměnil – 2:0!

Hosté pak přece jen zvedli hlavy a snažili se s výsledkem ještě něco udělat. Měli také smůlu, to když v 75. minutě po faulu Talovierova na Trubače trefil Moulis dělovkouz přímého kopu tyč. V 79. minutě po faulu Králíka na Mareše kopal penaltu Řezníček, gólman Vorel však v pádu jeho střelu k tyči skvěle vystihl a Dynamo tak i svůj třetí letošní zápas vyhrálo.

Ohlasy trenérů



David Horejš (trenér Dynama): "Musím říct, že panuje obrovská spokojenost jak s výsledkem, tak s výkonem. Na rozdíl od minulého zápasu jsme dokázali na začátku zatlačit. V první půli jsme byli jednoznačně lepším týmem a povedl se nám i vstup do druhého poločasu. Po většinu času jsme kontrolovali hru, pouze vlastní naivitou jsme si to zkomplikovali. Ale nakonec jsme to zvládli dobře."

Radim Kučera (trenér Teplic): "Podali jsme lepší výkon než s Jabloncem. Situace pro nás byla těžká po první inkasované brance, kde našemu brankáři vypadl míč a nabídl soupeři úvodní gól. Měli jsme v první půli šance na srovnání, trefit se mohl Vondrášek nebo Řezníček. Do druhého poločasu jsme vstoupili hloupou chybou, kdy jsme soupeři darovali penaltu. To byl už druhý dárek pro soupeře. Zbytek utkání už si domácí pohlídali, navíc jsme nedokázali proměnit pokutový kop."

Dynamo ČB - Teplice 2:0 (1:0)

Branky: 20. Talovierov, 48. Čolič (PK). ŽK: Mészáros, Králík, Ekpai – Trubač, Mazuch. Bez diváků. Rozhodčí: Denev – Nádvorník, Váňa.

Dynamo: Vorel – Čolič, Králik, Talovierov, Novák – Čavoš, Javorek – Mészáros (75. Ekpai), Alvir (83. Valenta), Mršič (88. Ledecký) – Brandner.

Teplice: Grigar – Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Černý (71. Hyčka) – Radosta (61. Vukadinovič), Kučera (71. Mareš), Jukl, Trubač (87, Žitný), Moulis – Řezníček.