„Tijani je nekompromisní, důrazný, silový. Těší se, že bude hrát za Teplice. Věříme, že bude zdravý a že nám pomůže,“ uvedl na adresu 29letého fotbalisty z Pobřeží Slonoviny Jarošík.

Příprava Teplic na jarní část FORTUNA:LIGY? Nejprve testy na FTVS, poté blok přípravy v domácích podmínkách (tři zápasy Tipsport ligy v Mladé Boleslavi – Varnsdorf, M. Boleslav, Táborsko) a 20. ledna odlet na soustředění do tureckého Beleku, kde se „skláři“ utkají postupně s Rapidem Víděn, FC Lvov a Slavií Sofia. „Příprava nebude dlouhá, dlouhá nebyla ani pauza. Takže to teď jen oživíme, jinak budou tréninky hlavně herní. Do soustředění v Turecku bych chtěl mít kádr pohromadě, ale víte, jak to bývá," řekl trenér FK Teplice Jiří Jarošík. „V prvních třech zápasech budou hrát hlavně ti, kteří budou testovaní, kteří tu budou nově. Jsem rád, že jsou zpět po zranění Kučera a Žitný. Ale uvidíme, jak dlouho jim bude po těžkém zranění trvat, než se dostanou do herní pohody," přidal.

Na prvním tréninku se mu hlásili také „staří dobří známí“ Mucha s Žákem, které vedl v Prostějově. „Brankář Mucha je dva roky po sobě nejlepším gólmanem druhé ligy, dobře pracuje s nohama, na podzim vychytal šest čistých kont; Žák je útočník, na podzim dal šest branek. Oba mají velkou motivaci hrát ligu, jsou pracovití. Šanci si zaslouží,“ míní Jarošík.

Kromě zmiňovaných hráčů, kteří najisto budou oblékat na jaře teplický dres, „skláři“ zkouší Václava Proška z Ústí nad Labem. „Může hrát zleva, zprava beka i zálohu, stejně jako Žák je rychlostně dobře vybavený. I on si zaslouží usilovat o ligovou šanci.“

Jarošík nechce jít cestou práce s hvězdami, které budou mít Teplice pouze jako další zastávku v kariéře. „Volných hráčů je hodně, ale nechci takové, které musím v tréninku motivovat, aby vůbec pracovali. A také si musíme říct, že do Teplic žádné hvězdy kvůli finanční situaci i i tomu, že hrajeme o záchranu, prostě nedostaneme.“

O finanční situaci klubu promluvil Štěpán Vachoušek. „To, že nám Belgičani vrátili rozpočet na původní výši, se teď v zimě ještě neprojeví. Ale jsme rádi, že k tomu vůbec došlo, bude se nám lépe dýchat.“

Teplice podle něho potřebují obměnu. I proto na Stínadlech skončili například Laňka, Černý a Diallo. „Můžou si hledat angažmá. Nepřesvědčili trenéra, že tu mají pokračovat,“ uvedl Vachoušek. Rovněž sdělil, že s A mužstvem už nebude pokračovat veterán Jan Rezek. „Honza se už bude soustředit především na svou trenérskou činnost u naší mládeže a bude vypomáhat béčku v ČFL. Ale jsme domluveni, že pokud by přišlo větší množství zranění nebo nemocí, tak s ním můžeme počítat.“

Na novou adresu budou na jaře dojíždět také Švanda a Radosta, prvně jmenovaného klub posílá na hostování do Ústí nad Labem, druhého pak o pár desítek kilometrů dál, do Varnsdorfu. „A ještě řešíme brankáře Čtvrtečku a stopera Hasila,“ dodal sportovní ředitel teplického klubu.

Cíl Teplic pro druhou polovinu ligy je jasný – zachránit se za každou cenu. „Musíme navázat na ten konec podzimu. Sbírat od začátku bod po bodu, hlavně je důležité porážet mužstva, která jsou okolo nás,“ nastínil Vachoušek.