Na konci týdne se jméno Jiřího Jarošíka skloňovalo hlavně mezi fanoušky ústeckého klubu ve všech pádech. Jarošík, který svou fotbalovou kariéru startoval v Teplicích, prý ale klubem ze Stínadel oslovený nebyl. "Soustředím se na Ústí. Teď máme před sebou ještě dva zápasy. Neřeším, co bude pak," řekl bezprostředně poté, co jeho mužstvo doma padlo 0:1 s Třincem.

A další kandidáti?

MIchal Bílek, jenž v severočeském městě působil jako hráč v letech 1997 - 2000 a poté i v roli začínajícího trenéra v roce 2001, skončil svou misi v kazachstánské Astaně. V hledáčku "sklářů" je už nějaký pátek. "Vracím se domů," potvrdil Bílek. V kuloárech se však říká, že si po náročném angažmá bude chtít nyní odpočinout.

"Žlutomodří" by měli eminentní zájem i o služby svého dalšího hráče Zdena Frťaly. Po něm touží ještě déle. Slovák, který je v Čechách doma, konkrétně pak právě v Teplicích, je však vázaný smlouvou v Hradci Králové. "Votroci" vedou FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU a jejich sportovní ředitel Jiří Sabou tvrdí, že uvolnění Frťaly nepříchází v úvahu. "Trenér má u nás smlouvu do konce sezony. Teď to pro nás není téma," přesvědčuje Sabou.



Stanislav Hejkal dostal od vedení po utkání s Libercem (1:2) ultimátum - ze dvou následujících duelů získat aspoň tři body. A protože ve vršovickém Ďolíčku "skláři" s Bohemians prohráli 0:2, jsou před nedělním duelem se Spartou karty rozdány jasně.



Pokud by se vedení teplického klubu s žádným z trenérů nedohodlo, mohl by v případě odvolání stávajícího kouče vést tým až do vyřešení trenérské otázky asistent Pavel Drsek, který za Hejkala zaskakoval dvakrát na podzim 2019. Tehdy měl kladenský rodák dojzápasový distanc za běsnění v utkání s Karvinou.