Jak se na středeční liberecké finále těšíte?

Hodně, bude to velmi důležitý zápas, hlavně pro Spartu doslova klíčový. Hodně se na něj připravuje, což dokázala i pošetřením spousty hráčů v nedělním ligovém utkání v Plzni. Teď ukáže to nejlepší co má a vlítne na to. Ani já osobně neřadím Mol Cup na nějakou druhou kolej. Připravují se na něj všichni.

Sparta je velkým favoritem, sází na ni 95 procent tipérů, ale co domácí Liberec?

Pozor, Liberec je schopný překvapit. V minulosti už několikrát favority potrápil a na Spartu to umí.

Na koho byste vsadil vy?

Tak hrál jsem za Jablonec, Ústí nad Labem, Chomutov, působil v Teplicích, ale každý by asi vsadil na toho svého, já na Spartu. Věřím, že to U Nisy zvládne, protože udělala progres. Předvede max.

Přemýšlel jste, že do Liberce pojedete, není to tak daleko…

Nakonec to budu sledovat u televize.

Nakolik může Liberci pomoct domácí prostředí?

Slovan je doma ještě silnější, má styl hry založený na výborné organizaci obrany a na nebezpečných brejkových situacích. Trenér Pavel Hochtych k tomuto způsobu hry má vhodné typy hráčů, což dlouhodobě společně prokazují i v lize.

Vzpomínáte, když jste nastoupil v poháru jako hráč a vyhrál ho?

Jo, jo, to snad brankář Pavel Kouba dával gól z penalty. To byl náš poslední zápas za Spartu a pak jsme šli s Romanem Vonáškem do Belgie. Každý získaný pohár je velký úspěch, bylo to tenkrát nádherný. Nyní to ale tak jednoznačné a 4:0 podle mě rozhodně nebude.

Chodíte si ještě zahrát?

Jezdím se starou gardou Sparty, ale letos těch zápasů kvůli koronavirové pandemii moc nebylo. A ještě se scházíme v Žitenicích, to je obec na Litoměřicku. Chodíme si tam zakopat, co jsme hráli ligu. Jezdí třeba Jirka Novotný, Libor Sionko, Vráťa Lokvenc, Venca Koloušek, nebo Michal Horňák. I když ten pohyb není ideální a některé z nás limituje i váha, tak jsou to zajímavý zápasy a k vidění jsou pěkné akce.