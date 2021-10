V Česku fotbalové kluby prodej dresů nebo šál neživí, jedná se spíše o doplňkovou službu. Jinak tomu není ani v Teplicích. V prodejně na stadionu je ale v den utkání čilý ruch. Jak to vypadalo v neděli před zápasem „sklářů" s Plzní?

V Teplicích má na starosti Fanshop firma Fotbal - sport | Foto: Deník/František Bílek

Na fotbalových Stínadlech má nově prodejnu známý teplický obchod Fotbal – Sport, který provozuje bývalý hráč Teplic nebo Plzně Miroslav Janota. „Máme tam fanshop, je to naše externí prodejna. Jsme moc rádi, že se přesunula na náš stadion. K mání jsou nejen dresy, šály a další naše suvenýry, ale také široký sortiment pro fotbalisty. Myslím, že pro řadu fotbalistů, hlavně z řad mládeže, je to super. Můžou jít na trénink a před tím nakoupit vše potřebné, co jim zrovna chybí. A k tomu si přikoupit i nějaký klubový suvenýr,“ říká mluvčí FK Teplice Martin Kovařík.