Na jaře patří ke strůjcům vítězného tažení. Fortelný se výrazně zasloužil i o nedělní triumf nad Karvinou, „skláři“ totiž 1:0 vyhráli díky jeho brance z 22. minuty. Takový gól ještě nedal, což sám přiznal mezi novináři. „Určitě ne. Podařilo se mi balon poslat na zadní tyč tak, aby zapadl do branky. Byl tam tlak, gólman na míč nestačil zareagovat,“ popsal Jan Fortelný trefu ze čtyřiceti metrů. Před střídačkou Karviné ji pak oslavil rybičkou do rozbahněného trávníku.

Měli jste plno energie, jako byste nechtěli nechat Karvinou hrát. Byl to záměr?

My se snažíme takhle hrát na jaře pořád. Být pořád aktivní, snažíme se soupeře napadat.

Byla na utkání znát jeho důležitost?

Znát to bylo, my ale věděli, že tlačit musí hlavně Karviná. Poučili jsme se na Baníku, kde jsme nebyli od začátku aktivní. Byli jsme proto nepříjemní hned na začátku.

Forty je teď náš mozek

„Forty? Neměl špatný konec podzimu. Teplicím má co vracet, nedal proti Boleslavi penaltu, asi si to vzal k srdci. Je to takový chroustík, pořád maká. Má energii, doufám, že mu vydrží. A i chuť. Kolikrát to vypadá, že bude střídat, ale hraje dál. Je teď takový náš mozek, zahrává i standardky, kterým se hodně věnujeme, protože se nám nelíbily.“

Jiří Jarošík, trenér Teplic

Máte devět bodů ze tří jarních zápasů. To jste určitě nečekali…

Od začátku jsme šli do toho s tím, že musíme body sbírat. Je úžasné, že se to daří. Doufám, že to bude pokračovat, že nezůstane jen u této série.

Čemu za body vděčíte? Co je důležitým faktorem vzestupu?

Rozhodně tvrdá práce. Pak to na hřišti prodáme. Trenér nám to klade na srdce, že se to pak zúročí.

Už jste mimo baráž. Bude vám stačit dostat se z nejhoršího, nebo chcete výš?

Musíme šplhat výš, abychom byli ještě klidnější. Dá se říct, že s jídlem roste chuť, ale neříkám to tak, že jsme třikrát vyhráli a jsme mistři. My už nechceme zažívat to, co jsme zažívali. Musíme makat.

FOTO: Na Stínadlech je na jaře plno radosti. Byli jste v neděli na fotbale?

Vy hrajete nově přímo pod útočníky. Tahle pozice vám vyhovuje víc?

Ano. Nejsem soubojový typ, tak je pro mě lepší, když ho odvedou kluci. Snažím se pak sbírat odražené balony, v tom je moje síle. Akční rádius nemám malý, snažím se je podporovat nahoru. Mohl bych trošku víc i dozadu.

Jste nejproduktivnější hráč Teplic. Je to vaše nejlepší sezona?

Nevím, jak jsem na tom byl v mládeži. Nechtěl bych to srovnávat. V dospělém fotbale je to jednoznačně moje nejúspěšnější sezona. Ale musím poděkovat klukům, protože je to týmová práce. Pak z toho vypadne jeden hráč, který slízne smetanu.