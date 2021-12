Co se stalo, že penalta neskončila gólem? Čekal jsem na věc, na kterou koukám u gólmana. Ta bohužel nepřišla, tak to dopadlo, jak to dopadlo, nedal jsem. Mrzí mě to vůči klubu, fanouškům, hráčům, trenérům, prostě všem.

Co je ta věc, o které mluvíte?

To bych si nechal pro sebe.

Ta penalta byla velkou možností zápas otočit, souhlasíte?

Určitě, byl to zlomový moment. Věřil jsem, že kdybychom ji dali, tak se mohlo opakovat něco podobného jako se Zlínem. Aby bychom nedali čtyři branky, ale určitě by to pro nás byl náboj a třeba by padl i ten druhý gól.

Co říkáte na zásahy VAR?

'Já ani jednu situaci neviděl. Co se týče toho gólu, který jsem dal, tak jsem měl dojem, že jsem stačil vyběhnout z ofsajdového postavení. Na můj vkus trvalo dlouho to čekání na rozhodnutí sudího. U druhé penalty jsem si byl jistý, že bude.

Už jste zmínil, že to čekání je dlouhé.

Je to dlouhé. Kdybychom měli větší tlak, tak nás to rozhodí. Je celkově těžké navazovat po takovém čekání na to, co bylo před tím, na předchozí akce.

I před tím, než jste penaltu nedal, se dlouho řešilo, jestli bude. Dal byste gól, kdyby se kopalo hned?

Těžko říct. Možná jo, možná ne. Zase jsem měl čas se na ni psychicky připravit. Neřekl bych, že při penaltě na tomhle záleží.

V porovnání zápasu se Zlínem jste byli méně nebezpeční. Proč?

Podle mě jsme nevstoupili do zápasu dobře, nepovedla se nám klidnější konstruktivní hra směrem odpředu. Jen jsme pak nakopávali balony, přizpůsobili jsme se hře Mladé Boleslavi, nebyli jsme ani z brejku nebezpeční. Nedali jsme si žádnou přesnou přihrávku.

V případě výhry jste mohli stíhat týmy před vámi.

Není to dobrý, když se to nepovedlo. Dnes jsme měli stoprocentně vybojovat bod. Kladu si za vinu, že se to nepovedlo. Teď si přes svátky musíme vyčistit hlavy. Pořádně se připravit v zimě, jet na krev, abychom si mohli v kabině na jaře pak zařvat po výhrách.

Je impulsem pro práci alespoň to, že jste dvakrát vyhráli na konci podzimu?

Jednoznačně! To je povzbudivé. Dokázali jsme si, že na to máme, že umíme otočit zápasy. Na jaře v tom musíme pokračovat, na tyhle dva zápasy navázat.

Jak vás změnil příchod Jiřího Jarošíka?

Přinesl určitou týmovost. Tým tu byl vždy, ale teď se na něj díky němu apeluje ještě víc. Tréninky jsou hodně náročné, ale pak se to vyplácí na hřišti. Hodně nám klade na srdce, abychom tu dřinu při zápasech zúročili.