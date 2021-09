„Nepůsobíme úplně špatným dojmem, ale hoříme na řešení koncovky ve finální fázi. Rveme se statečně, jenže když nedáváme góly a nevyhráváme, tak to pak sráží psychiku,“ povzdechl si na pozápasové tiskové konferenci kouč Teplic Radim Kučera.

/FOTO/ Nehrají špatně, ale nevyhrávají. Tepličtí zatím během devíti kol nasbírali pět bodů. V neděli doma plichtili s Olomoucí a fotbalovými kuloáry se šíří zprávy o tom, že vedení „sklářů“ jedná angažování nového kouče. Měl by jím být Jiří Jarošík, který v současné době působí v Prostějově.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.