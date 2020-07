Ředitel teplického klubu Petr Hynek po úterním rozhodnutí ligového výboru o prodloužení sezony telefonicky hovořil s předsedou LFA Dušanem Svobodou i s výkonným ředitelem asociace Tomášem Bártou. Oba podle něj souhlasili s přesunutím zápasu na jiný stadion. „Bohužel ústní dohody evidentně v dnešním světě nic neznamenají a dnes jsme obdrželi zamítavé stanovisko z Ligové fotbalové asociace,“ říká Hynek.

Zamítavé stanovisko se podle něj opírá o vyjádření licenčního manažera Fotbalové asociace ČR Stanislava Rýznara, podle nějž ústecký stadion nesplňuje požadavky pro prvoligové zápasy. Hynek rovněž uvedl, že LFA se obává také možného napadnutí regulérnosti závěru ligy ze strany klubů ohrožených sestupem z nejvyšší soutěže. Teplice už mají jistou záchranu, na rozdíl od Karviné, Opavy a Příbrami. „Se zástupci všech tří klubů jsem telefonicky hovořil a ani jeden z nich neměl s přesunem tohoto zápasu problém, tudíž tento argument vnímám jako bezpředmětný,“ dodal Hynek.

V ohrožení je tak rekonstrukce problematického trávníku stadionu na Stínadlech, která měla začít v pondělí 13. července. „Celá sezona je kvůli pandemii výjimečná a nestandardní, proto by i na náš zápas s Opavou mělo být takto nahlíženo a měl by být přesun umožněn tak, abychom mohli připravit bezproblémovou hrací plochu pro následující ročník. Bohužel z rozhovorů s pány Svobodou a Bártou jsem nabyl dojmu, že to příliš řešit nechtějí. Jestli existuje nějaký názorový nesoulad ve výkladu pravidel mezi FAČR a LFA, netuším, ale tyto věci řešíme primárně s LFA,“ dodává Hynek.