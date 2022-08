VYKLEPÁNO Z TRENÝREK: Stratil, Bičovský... Urbanec je v parádní společnosti

Ta horečka sobotní noci dohořívá ještě teď v každém žlutomodrém srdci. Teplice byly blízko skalpu mistra ligy; Plzni mohl setnout hlavu nováček Jakub Urbanec, jeho hattrick by byl sportovní pohádkou, která by probudila z věčného spánku i Otu Pavla, aby ji popsal svým nezapomenutelným způsobem. Nestalo se tak, Urbanec v nastavení penaltu neproměnil. Víte, že to bylo teprve podruhé v prvoligové historii žlutomodrého klubu, kdy některý z jeho hráčů dá dva góly a zároveň nepromění penaltu?

Neproměněná penalta Urbance | Video: Viktor Choděra