Fotbalista Patrik Schick jen vysedává na lavičce. Čeští fanoušci ale mají nového hrdinu. Na britských ostrovech září Matěj Vydra.

Poprvé od přestupu do Burnley vyběhl na hřiště od první minuty. Dal gól (v Premier League se mu to podařilo poprvé po takřka čtyřech letech). „Užil jsem si to. Skvělé utkání pro nás útočníky i pro obranu,“ prohlásil 26letý útočník.

Burnley v sobotu vyhrálo nad Bournemouthem 4:0 - jedná se o první triumf týmu z Lancastershiru v této sezoně. „Teď se nám bude trochu lépe dýchat,“ zmínil rodák z Chotěboře, který netuší, zda bude v základní sestavě i za týden.

A je tady ještě jiný otazník - s podtitulem národní tým. Vydra totiž nepatřil mezi oblíbence Karla Jarolíma. A když už dostal pozvánku, poslal do Prahy omluvenku.

Přesvědčí ho nový kouč Jaroslav Šilhavý?